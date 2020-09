Miliardář Komárek koupí klavíry Petrof, které odmítla Čína. Rozdá je školám

Jen pár hodin poté, co světoznámá hradecká firma Petrof oznámila, že zřejmě v souvislosti návštěvy předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) zrušila čínská strana pětimilionovou zakázku na dodávku klavírů a pianin do Číny, „vytrhl“ rodinné firmě trn z paty miliardář Karel Komárek. Ten celou zakázku od hradecké firmy koupil a nástroje mají nyní putovat do českých škol.

Budova firmy Petrof se stala stavbou roku. | Foto: Deník/ Michal Fanta