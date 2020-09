V nemocnicích je podle posledních údajů 249 lidí s prokázanou nákazou, stav 64 z nich hodnotí lékaři jako vážný. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví.

Poprvé od začátku epidemie zaznamenaly laboratoře přírůstek nad 1000 případů za jeden den v úterý, kdy přibylo 1161 pozitivních testů. Ve středu byl nárůst prakticky stejný, pozitivních bylo 1160.

Víc než tisícové denní přírůstky případů nemoci covid-19 v Česku z posledních tří dní už se promítly do semaforu, který určuje míru rizika nákazy. Ve druhém oranžovém stupni rizika je nově spolu s Prahou dalších pět okresů, zelený stupeň pohotovosti platí podle ministerstva zdravotnictví ve 40 okresech místo dosavadních deseti. Pro Středočeský kraj a Uherskohradišťsko hygienici ohlásili zákaz nočního provozu hospod a barů. K zákazu vstupu turistů z ČR přistoupilo Dánsko, ve Švýcarsku budou muset lidé z Česka do karantény.

Nejzatíženější regiony jsou Praha a Středočeský kraj

Do zelené, která značí výskyt nákazy bez komunitního přenosu, se nově posunuly regiony napříč zemí s výjimkou Moravskoslezského kraje. "Nejzatíženějšími regiony jsou Praha a Středočeský kraj, kde se objevuje počátek komunitního šíření. Ohniska nákazy evidujeme také v ostatních regionech, kde jsou však zdroje nákazy dohledatelné a virus se nešíří komunitně," uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

Podle Vojtěcha (za ANO) není zatím za zhoršením situace návrat dětí do škol. Děti do 15 let tvoří podle něj sedm procent nakažených. Z celkového počtu nakažených je podle údajů krajských hygienických stanic nejvíce lidí ve věku 25 až 34 let, tvoří skoro pětinu. Podobný podíl představují nakažení ve věku 45 až 54 let a věková kategorie 35 až 44 let.

Nárůsty nových případů z posledních dnů mají podle ministerstva spojitost s růstem počtu testů. Za nejrizikovější z hlediska nákazy označuje hromadné akce a společenské soukromé akce.

Nejvýraznější nárůst počtu nakažených za posledních sedm dní v přepočtu na sto tisíc obyvatel má okres Plzeň-jih, a to 129 případů. O 17 nakažených na sto tisíc obyvatel méně vykazuje za uplynulý týden Pelhřimovsko. Následuje Praha s téměř 106 případy a Berounsko se stovkou nových případů na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní.

Od čtvrtka je kvůli zhoršené epidemické situaci povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé zemi. Už od začátku září platila povinnost chránit si ústa a nos při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení.