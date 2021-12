PŘEHLEDNĚ: Očkování dětí začalo. Jak je to s vakcínou a co na to pediatři

ON-LINE ke koronaviru čtěte ZDE

Laboratoře v pondělí provedly přibližně 107 tisíc testů, asi o 19 tisíc méně než před týdnem. Pozitivita klesla u všech třech typů testů. V případě lidí, kteří se nechali testovat preventivně, bylo pozitivních 5,67 procenta vzorků, před týdnem to bylo více než šest procent.

U epidemiologické indikace, kdy jsou testováni lidé například kvůli možnému kontaktu s nakaženým, podíl pozitivních klesl z 13,3 na 11,96 procenta. V případě diagnostické indikace, kdy jsou testováni lidé vykazující příznaky, klesla pozitivita z 29,67 na 27,05 procenta.

Devět případů varianty omikron

Fakultní nemocnice Brno v pondělí sekvenací potvrdila v kraji sedmý případ nákazy variantou omikron. Případem je dítě z Adamova, kde už jsou dvě nakažené děti v základní škole. Dalšími dvěma nakaženými jsou zdravotní sestry z Fakultní nemocnice Brno a dvě děti jedné z nich. Mezi případy z Brna a Adamova není žádná souvislost. Dosud bylo v ČR potvrzeno devět případů varianty omikron, kterou zařadila Světová zdravotnická organizace (WHO) kvůli potenciálně vyšší nakažlivosti mezi znepokojivé typy koronaviru.

Incidenční číslo zůstává vyšší než 1000 už pouze na Vysočině. Je to zároveň jediný kraj, kde incidence od pondělí vzrostla, ačkoliv jen minimálně. Na sto tisíc obyvatel tam za posledních sedm dní připadá 1004 nakažených. Naopak v Karlovarském kraji má incidenční číslo hodnotu 376, což je nejméně v Česku.

Pro vakcínu k zubaři. Očkovat se bude i v lékárnách, navrhl ministr Vojtěch

Zdravotníci v pondělí aplikovali 76 359 dávek vakcíny proti koronaviru, zhruba o 9000 méně než před týdnem. Více než 58 tisíc lidí si přišlo pro třetí, posilující dávku, naopak první očkování podstoupilo necelých 6000 zájemců. Od začátku vakcinace aplikovali zdravotníci v Česku 14,47 milionu dávek, ukončené očkování má 6,5 milionu lidí.

Očkování dětí od 5 let věku

Na očkování proti koronaviru už mají nárok i děti ve věku pět až 11 let. Již v neděli večer začala jejich registrace, vakcíny mají dorazit dnes. Lékařské společnosti očkování této věkové skupiny doporučují. Očkovací centra, kde mladší děti mohou očkovat, ale zatím chybí v pěti krajích, a to v Královéhradeckém, Olomouckém, Středočeském, Libereckém a Plzeňském. Zájemci se mohou obrátit i na některé pediatry.

Rodiče do pondělního odpoledne zaregistrovali k očkování ve vakcinačních centrech více než 8500 dětí do 11 let. Dalších téměř 6600 dávek očkování si podle ministra zdravotnictví v demisi Adama Vojtěcha (za ANO) objednalo 120 praktických lékařů pro děti a dorost ze zhruba 2000.

Od loňského začátku epidemie odhalily laboratoře v zemi 2 350 338 případů koronaviru, více než dva miliony lidí se již z nákazy vyléčily.