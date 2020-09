Výjimku mají také osoby pracující ve výrazně ztížených podmínkách, co se týče horka. Nově se povinnost bude týkat také vnitřních hromadných akcí bez ohledu na počet účastníků, dosud tomu tak bylo u akcí nad 100 lidí.

Naopak výjimku z nošení roušek budou mít podobně jako na jaře malé děti, mateřské školy, osoby s duševní poruchou, lidé při konzumaci jídel a nápojů nebo sportovci v době tréninku a zápasu. "Je komplikované s rouškou sportovat. Pokud se člověk výrazně potí a rouška je pak navlhlá, tak už asi nemá takový efekt, jak bychom očekávali," řekl Vojtěch.

Výjimku budou mít také plavecké bazény. Roušky dále nebudou muset nosit soudci a účastníci soudních řízení, moderátoři, redaktoři a další osoby v rozhlasu a televizi nebo umělci při provádění autorského díla. Povinnost se nebude vztahovat na snoubence a další lidi při obřadu či řidiče vozidel veřejné dopravy.

Nosit ochranné prostředky nebudou muset ani lidé ve vzdělávacích institucích poskytujících jednoleté jazykové kurzy s denní výukou nebo pacienti hospitalizovaní ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče v případě, že je to potřebné pro poskytování zdravotních služeb. Výjimka bude platit i v týdenních stacionářích, domovech pro osoby se zdravotním postižením, domovech pro seniory a domovech se zvláštním režimem.

V celém Česku

Od čtvrtka bude povinné nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé České republice. Chránit si ústa a nos je v současnosti nutné při cestách hromadnou dopravou nebo návštěvách úřadů a zdravotnických a sociálních zařízení. V Praze pak ode dneška povinnost platí i v obchodech a nákupních centrech a na poštách.

"Kvůli zhoršující se epidemiologické situaci jsem dnes ráno svolal mimořádné jednání Centrálního řídícího týmu Chytré karantény. S odborníky jsme se shodli, že od zítra zavedeme povinnost nosit roušku ve vnitřních prostorách budov v celé České republice," uvedl na twitteru ministr zdravotnictví Adam Vojtěch s tím, že podrobnosti sdělí během dnešního dne.

Hlavní epidemiolog pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) Petr Smejkal v Radiožurnálu řekl, že opatření je v tuto chvíli nutné. "Nemůžeme nedělat nic už," uvedl. Opatření podle něj přišlo "tak akorát". "Doufejme, že přišlo včas," dodal.

Připomněl, že mnozí epidemiologové už v létě volali po tom, že by se nemělo od roušek upouštět. Pokud nynější opatření nebude mít efekt, Smejkal nevylučuje, že Česko bude muset přistoupit k dalším opatřením, ne nějak drastickým. "Je to pořád o třech věcech - roušky, distanc a mytí rukou, nic nového nemáme," uvedl.

V úterý přibylo v Česku rekordních 1164 potvrzených případů nákazy koronavirem, dosavadním maximem bylo pátečních 796 případů. Rekordní je také počet aktuálně nemocných, kterých je 9272. Hospitalizovaných s covidem-19 je 234 lidí, ve vážném stavu je podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 62 pacientů, nejvíce od 29. dubna.

"Vyzývám všechny občany k maximální odpovědnosti a dodržování základních hygienických pravidel. Zapamatujme si pravidlo 3R. Ruce, roušky, rozestupy. Je to to nejmenší a přitom tak důležité. Každý z nás může svým odpovědným přístupem přispět ke zvládnutí této epidemie," apeloval později na veřejnost také ministr Vojtěch.

Podle premiéra Andreje Babiše se v současnosti připravuje projekt takzvaného sebetrasování, kdy by lidé pozitivní na onemocnění covid-19 sami na webu vyplnili formulář se svými kontakty z posledních dní. Pracovní skupiny ministerstva zdravotnictví v současnosti posuzují možné změny systému trasování kontaktů nakažených koronavirem, návrh předloží do konce týdne.

Zmatky s opatřeními

Babiš přitom počátkem června uvedl, že plošná opatření proti koronaviru v ČR už nikdy nebudou. Dnes ale před odletem na jednání s rakouským a slovenským protějškem do Vidně řekl, že měl na mysli ekonomická opatření.

Částečné znovuzavedení nošení ochrany dýchacích cest od 1. září provázel zmatek. Vojtěch zprvu 17. srpna oznámil, že bude povinné ve vnitřních prostorách, jako jsou obchodní centra a pošty, ve veřejné dopravě či ve školách mimo třídy. O dva dny později ministerstvo zveřejnilo, že roušky se vrátí rovněž například do kadeřnictví a hospod. Měli je nosit i lidé ve zdravotnických zařízeních, v kinech či divadlech. Po kritice premiéra Andreje Babiše (ANO) a následném jednání Vojtěch oznámil, že roušky ve školách, obchodech, restauracích či kadeřnictvích povinné nebudou.

"Tam byl návrh, který byl v rozporu s koncepcí semaforu. Já jsem nic nestopl, bylo to v rozporu s tím, co bylo dáno do škol, kde bylo napsáno, že se jede podle semaforu. Následně se podle něj šlo a tak to má být. Pokud jsme přišli se semaforem a říkali, že každá oblast je jiná, měli jsme podle toho postupovat," dodal dnes premiér.

Povinnost nosit roušky ve vnitřních prostorách, v dopravě nebo na hromadných akcích měli Češi i na jaře, skončila pro většinu obyvatel 1. července s výjimkou například pražského metra.

Na mapě okresů podle rizika nákazy, takzvaném semaforu, je v oranžové barvě pouze Praha, podle ministerstva zdravotnictví v hlavním městě začal komunitní přenos. Zelenou barvu dostaly minulý týden nově okresy Hodonín, Beroun, Kladno, Mělník, Praha-východ, Praha-západ, Třebíč a Blansko, už podle dřívějšího semaforu byly zelené Kolínsko a Příbramsko. Ve zbylých částech republiky je podle semaforu riziko nákazy zanedbatelné.