Více baliček než v minulosti posílá po celé republice i internetový prodejceJan Ševic z portálu plnicky-powermatic.cz. „E-shop s plničkami cigaret provozuji již deset let a v poslední době je o ně opravdu vyšší zájem. Není však skokový, ale tak o deset procent více, než v minulých letech. Většina lidí, kteří si ji u mě objednávají, pak udávají jako hlavní důvod koupě právě skokový nárůst cen „klasických“ cigaret,“ nechal se slyšet Jan Ševic.

Kuřáci si však své potěšení vzít nenechávají a od „krabiček“, kde se nyní cena pohybuje od 100 do 140 korun, přecházejí na tabák řezaný a ve větší míře poptávají plničky cigaret. „Tento trend nyní vidíme při pohledu na prodej řezaného tabáku. Zatímco ještě v roce 2018 byl jeho podíl v segmentu cigaret 10 procent, tak nyní je to již 12 a půl procenta a stále jde po malých krůčcích nahoru. Lidé v tomto druhu vidí lépe vynaložené peníze, protože cena řezaného tabáku je oproti klasickým cigaretám zhruba poloviční,“ dodal Jiří Sochor.

V České republice kouří stále méně lidí. Podle Státního zdravotního ústavu bylo v minulém roce 23 procent kuřáků starších 15 let. | Foto: Deník / Dimír Šťastný

„Cigareta je dudlík podanej Smrtí,“ řekl kdysi o kouření známý zpěvák Ozzy Osbourne. Tomuto „dudlíku“ podléhá v České republice čím dál méně lidí. Podle Státního zdravotního ústavu bylo v minulém roce 23 procent kuřáků starších 15 let. To je takřka o dva procentní body méně, než v roce předchozím.

