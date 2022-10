Největší lyžařské středisko v Krušných Horách Klínovec už má ceníky na příští rok připravené. Sportovci si připlatí. „V tuto chvíli je to bohužel nevyhnutelné,“ připouští zástupce areálu Martin Koky.

Ceny se prý i přesto snaží držet co nejníže. „Nechceme na zákazníky přenést celou zátěž. I oni se potýkají s inflací a vysokými cenami energií,“ vysvětlil Koky. Nejprodávanějším lístkem na Klínovci je ten jednodenní. „Nárůst ceny na pokladně bude o jedenáct procent. Na e-shopu to ale bude pouhých sedm procent,“ doplnil.

Právě na e-shopy by se lyžaři měli zaměřit. Podobně jako Klínovec se za akční ceny rozhodly prodávat v předprodeji zvýhodněné skipasy i další areály. „V tuto chvíli ještě nemáme finální ceník pro novou sezonu, od začátku září ale bylo možné nakoupit skipas za stejnou cenu, jako byla ta loňská,“ přiblížila mluvčí Skiareálu Lipno Olga Kneiflová.

Akce s úsporou mnoha tisíc korun pokračuje ještě celý říjen. V říjnu začne zvýhodněné skipasy prodávat také skiareál Dolní Morava.

SkiResort Černá Hora – Pec očekává navýšení cen maximálně o deset procent, kromě Černého Dolu a Velké Úpy, kde se cena měnit nebude. I tady nabízejí slevu, pokud nákup proběhne on-line. „Platí, že čím dřív nakoupíte, tím lepší cenu dostanete. S blížícím se termínem a zvyšující se obsazeností na daný den se bude zvedat cena skipasu i v e-shopu,“ informoval areál. Skipasy začne prodávat v listopadu.

I Češi to utáhnou

Velká část areálů zatím ceníky ještě ladí. Konečná cena je totiž závislá na mnoha faktorech a odhady nových cen za skipasy se pohybují na široké škále – od jednotek procent po dvou až trojnásobné zdražení.

Tři čtvrtiny skiareálů se totiž řadí mezi velkoodběratele elektřiny. Poplatky za energie pak dle sdělení Asociace horských středisek ČR činí dvacet až třicet procent veškerých nákladů, a proto se netrpělivě čeká, zda vláda odsouhlasí zastropování cen i pro skiareály.

Ušetřit energie v lyžařských střediscích příliš nelze. Velkými žrouty jsou mimo lanovek také sněžná děla, bez kterých se neobejdou areály ani v případě, že by byla letošní sněhová nadílka obzvlášť štědrá. Některé areály ale nakoupily nebo plánují nakoupit úspornější techniku.

Úspory v tomto ohledu ale nemůžou přijít hned. „Výměna techniky něco stojí a v tuto chvíli na to chybí také čas,“ doplnil ředitel.

Podle Knota se Češi těch nejčernějších scénářů nemají bát. Nevěří, že by ceny vystoupaly tak vysoko, že by museli sjezdovku oželet a areály se spoléhaly hlavně na kupní sílu zahraničních zákazníků. „Snažíme se, aby ceny byly pro domácí lyžaře akceptovatelné a kvalita zůstala taková, jak jsou zvyklí,“ dodal.

Ceníky velkých skiareálů



• Černá Hora – zveřejní v listopaduLipno – zveřejní v listopadu, nyní při nákupu do konce října – celosezonní – dospělý 10 250 Kč, děti 7310 Kč

• Klínovec – akční cena do 15. 10. – dospělí – 9900 Kč, dětská cena bez registrace nelze

• Dolní Morava – prodej spustí 10. 10. – dospělí – 8925 Kč

• Rokytnice nad Jizerou – do 31. října – dospělí 10 800, děti 8600 Kč