Zemana dnes v nemocnici přesunuli z rehabilitačního oddělení na lůžko dlouhodobé péče, díky tomu může prezident přijímat návštěvy. Babiš byl jeho prvním hostem. Dodržet musel půlhodinový rozsah schůzky nebo protipandemické předpisy.

Babiš po schůzce řekl, že je velice překvapen, v jak dobré kondici Zeman je a jak se mu zlepšil zdravotní stav. "Mám z toho velikou radost," poznamenal.

Uvedl, že spolu mluvili o říjnových sněmovních volbách. Zeman podle něj další postup projedná ve středu s Fialou. Babiš odmítl, že by ho mohl prezident pověřit sestavením vlády, jak mu původně slíbil. Končící premiér by to považoval za neseriózní, protože je ve Sněmovně jasná většina koalic Spolu a PirSTAN. Předpokládá, že Zeman novým premiérem jmenuje Fialu.

Prezident Babiše přijal vsedě

Se Zemanem mluvil i o koronavirové pandemii. Vláda podle dosluhujícího premiéra situaci řeší tak, jakoby měla být u moci i příští čtyři roky. Opakovaně slíbil, že bude z opozice spolupracovat s příští vládou na opatřeních, která pomohou ochránit lidi. Zopakoval, že jediným řešením je očkování.

Dodal, že Zeman "normálně úřaduje", dnes podle něj podepsal například několik zákonů. Zdůraznil, že ho prezident přijal vsedě. Oproti 10. říjnu, kdy se viděli v Lánech, nastala ve zdravotním stavu Zemana podle Babiše "neuvěřitelná změna".