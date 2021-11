Budoucí vláda ve středu oznámila, že trvá na zachování PCR testů jako covidových identifikátorů. Současně chce navýšit kapacitu testovacích center na více než 200 tisíc testů denně. „V pravidelných časech budeme srozumitelně veřejnosti představovat nová pravidla a nařízení související s covidem. Chceme také posílit strukturu hygienických stanic a kapacity pro PCR testování," sdělil na konferenci místopředseda ODS Martin Kupka.

Zástupci budoucí vlády současně vyzvali občany, aby co nejvíce omezili sociální kontakty.

Online reportáž

Vlnu už nezastavíme

Hlavním kritériem pro řízení epidemie bude obsazenost nemocnic a především jednotek intenzivní péče. „Covid tady s námi bude dál a my se s ním musíme naučit žít. Je zřejmé, že tuto vlnu už nezastavíme. Nyní se musíme snažit co nejvíce omezit dopady epidemie především na nemocnice. Je třeba chránit zdravotnický systém před úplným kolapsem," uvedl předseda ODS Petr Fiala.

26 tisíc nakažených. Úterý přineslo nový rekord, s covidem denně umírá 70 lidí

Kandidát na premiéra také zopakoval, že vláda nepřistoupí k plošnému zavírání škol. „Nechceme dopustit, aby covid-19 odnesly naše děti. Uděláme všechno proto, aby dopady epidemie na vzdělání byly co nejmenší. Školy proto nezavíráme, ani nebudeme," ujistil Fiala.

Podle kandidáta na ministra školství Petra Gazdíka (STAN) odborníci nyní pro zmírnění epidemie doporučují prodloužit vánoční prázdniny. "Efekt týdne (prodloužení) a dalších takřka 14 dní vánočních prázdnin je podle epidemiologů natolik velký, že tady se to vyplatí,“ řekl Gazdík ČTK.

Covidové prázdniny

Ještě před měsícem s návrhy některých odborníků na vyhlášení několikadenního volna či uzavření škol na dva týdny nesouhlasil. Podle něj tehdy bylo jasné, že se bude epidemie dál zhoršovat a děti by se do škol po dvou týdnech asi nevrátily.

Zveřejnění záměru prodloužení vánočních prázdnin má podle něj umožnit rodičům připravit se na to dopředu. Zda bude v tu dobu už jmenována nová vláda a bude to rozhodnutí moci učinit, bude záležet na prezidentu Miloši Zemanovi. Gazdík by případně kvůli možnosti prodloužení vánočních prázdnin chtěl jednat i s ministrem školství v demisi Robertem Plagou (za ANO).

Hlavním prostředkem boje proti epidemiii podle Fialy nadále zůstává očkování. Nová vláda je v této souvislosti také pro zkrácení lhůty pro posilující dávku na pět měsíců. Do očkování proti covidu by se měli zapojit všichni praktičtí lékaři.

Budoucí vláda je naopak proti povinnému očkování pro některé věkové skupiny. Pokud budou chtít povinné očkování profesní organizace, například lékaři, stát jim má vyhovět.

Rizikový kontakt? Povinně na PCR

Podle kandidáta na ministra zdravotnictví Vlastimila Válka je v této situaci třetí dávka očkování proti covidu naprosto klíčová. „I očkovaní mohou nakazit ostatní. Pokud mají lidé od druhé dávky více než šest měsíců, měli by se po rizikovém kontaktu nechat povinně testovat PCR testy," sdělil Válek.

V krátkodobém plánu boje s epidemií chce nová vláda mimo jiné zlepšit rozdělování pacientů už při nástupu do nemocnice. "A cílit pomoc regionálně do oblastí, kde je problém," řekl Válek.

V závislosti na regionálně odlišné situaci by měly rozhodovat především krajské hygieny. "Musí být jasně metodicky vedeny hlavní hygieničkou, rozhodovat podle situace v těch krajích a vydávat včas opatření," doplnil.

Speciální covid fond

Budoucí vláda si také klade za cíl zajistit efektivní a rychlé kompenzace pro podnikatele. Vzniknout by kvůli tomu měl speciální covid fond. Z něho by mělo být podle Kupky možné čerpat peníze na pomoc podnikatelům, respektive české ekonomice.

Padělané očkování za dva tisíce. Podvodníci vydělávají na odpůrcích vakcín

Šéfka TOP 09 vyzvala každého, kdo má příznaky nachlazení, aby se nechal testovat. „Při jakýchkoli příznacích jděte na test, a to i když jste očkovaní,“ doporučila Markéta Pekarová Adamová.

Kandidát na ministra vnitra Vít Rakušan chce zlepšit zejména komunikaci nové vlády s veřejností. „Máme připravený diagram jednotlivých zodpovědností a témat, ať už co se týče bezpečnosti či zdravotnictví. Vždy budeme mluvit jedním hlasem a informace, které vypustíme veřejnosti, vždy předložíme ve vzájemné shodě" uvedl předseda STAN.