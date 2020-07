„Handicapovaní se navíc daleko více než zdraví zaměstnanci obávají nákazy, takže častěji zůstávají doma,“ říká Kateřina Augustová ze Svazu českých a moravských výrobních družstev, jež lidi zdravotně postižené často zaměstnávají.

Ani poměrně vysoký počet nezaměstnaných z jejich řad zatím ještě neznačí krizové scénáře. Podle prognóz vývoje na trhu práce se na podzim dá čekat strmý nárůst počtu nezaměstnaných. Doposud jej tlumí státní podpůrné programy typu Antivirus, sezónní práce i úspory firem. A dá se čekat, že se handicapovaných i jejich zaměstnavatelů potíže budou týkat mezi prvními.

Proto chce ministerstvo práce a sociálních věcí zvýšit příspěvek pro firmy, mezi jejichž zaměstnanci tvoří zdravotně postižení více než polovinu pracovníků. A to buď o 800 korun na 13 600 Kč, nebo o 1100 korun na 13 900 Kč. O konkrétní výši rozhodne vláda.

Miliardy navíc

Podle ministerstva je na místě tímto způsobem poskytnout dotyčným firmám pomoc. „Tímto opatřením lze zabránit nežádoucímu snižování zaměstnanosti osob se zdravotním postižením. Zároveň lze očekávat, že zvýšení maximální částky bude působit také jako motivační prvek pro samotné zaměstnavatelské subjekty, aby i nadále zaměstnávaly osoby se zdravotním postižením,“ domnívá se ministerstvo.

Celkem by to mělo stát vyjít na necelých osm miliard korun ročně. Podle Augustové je navýšení namístě, protože firmy zaměstnávající handicapované mívají často složitější situaci. Dopad na ně přitom byl srovnatelný s ostatními firmami. „Některé to pocítily více, některé méně. Záleží na oboru, v němž působí,“ říká.

Handicapovaní přitom nacházejí uplatnění v podstatě ve všech oblastech – terpautických dílen přes call centra až po firmy z oblasti automobilového průmyslu.

Vládní námitky

Návrh nařízení musí ještě schválit vláda. V připomínkovém řízení se zatím většina institucí vyslovila kladně. Až na Úřad vlády. Není podle něj poznat, kdy je výše příspěvku ještě optimální a kdy už narušuje trh. „Žádáme podrobněji popsat, jak předkladatel dospěl k uvedeným částkám nákladů na státní rozpočet,“ uvádí také úřad.