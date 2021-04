Plán rozvolnění

Podle informací, jež uvedl premiér Andrej Babiš (ANO), Česko čeká ještě pět vln rozvolňování, jednu už má za sebou. Druhá bude v pondělí, třetí by mohla být 3. května Stát by v ideálním případě chtěl rozvolňovat každé pondělí, pokud se situace bude lepšit. Vlny se mají řídit množstvím nakažených, kdy například počet nových případů koronaviru nepřekoná sto na sto tisíc obyvatel za týden nebo šedesát na sto tisíc obyvatel. Záviset to bude na vlně rozvolnění. Podrobnosti stát zveřejní ve čtvrtek nebo v pátek. U škol a školek by se mělo rozvolňovat regionálně, u obchodů plošně.

Předškoláci a studenti

Podle dosavadních rozhodnutí se v pondělí nově mají do školních škamen vrátit středoškoláci a studenti vysokých škol (ti jen v posledních ročnících). Ale pouze na praktickou výuku. V Královéhradeckém a Karlovarském kraji pak dokonce všichni předškoláci.

V pátek odpoledne ministerstvo zdravotnictví upřesní, které další regiony uvolní docházku do mateřských škol, dětských skupin a lesních školek. U těch je nyní věková hranice stanovena na od pěti let výše, tedy na poslední ročníky před základní školou. Podle rozhodnutí vlády by pak mladší předškoláci nepotřebovali ani roušky a antigenní testy.

Základní školy

Podle vyjádření premiéra Andreje Babiše pro server iDnes by se pak v pondělí 3. května mohli do škol vrátit i někteří žáci druhého stupně. A to rotačně v krajích, kde bude menší výskyt viru. „Premiér naznačil, že by se školy a školky mohly otevírat i podle jednotlivých okresů,“ uvedl server.

Obchody

Podle ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) by k dalšímu rozvolnění v této oblasti mohlo dojít už během následujících čtrnácti dnů. „My všechno směřujeme k tomu, aby do konce dubna bylo možno uvažovat o otevření obchodů nejdéle od 3. května,“ řekl podle ČTK Arenberger.

Neupřesnil, zda budou moci otevřít všechny obchody, nebo jen některé. Pouze dodal, že opatření je ještě rozpracované a hlavní body by měla ve čtvrtek projednávat vláda. „Otevřou se i některé obchody za přísných hygienických podmínek,“ potvrdil i Babiš, ale opět bez upřesnění. Ani on však neuvedl, které prodejny to budou. Roli podle něj bude hrát počet nakažených na sto tisíc obyvatel za posledních sedm dní.

Restaurace a služby

Největší otazníky visí nad otevřením služeb typu kadeřnictví nebo pedikúra či restaurací – nebo alespoň jejich zahrádek a předzahrádek. Podle dosavadních prohlášení epidemiologů, ale i státních úředníků by u prvně zmíněných mohlo dojít k uvolnění až nějaký čas po obchodech, u zahrádek hospod se pak často zmiňuje konec května nebo červen. Využití některých služeb by mohlo být podmíněno negativními testy na koronavirus, očkováním nebo prodělanou nemocí covid-19.

Amatérský sport

K určitému rozvolnění v něm již došlo, když je povoleno sportování ve dvou s rozestupy deset metrů. Od pondělí by se mohly rozestupy snížit na šest metrů. Další podrobnosti nejsou známy, opět by ale roli měl hrát počet nakažených. Podle informací, jež proběhly médii po jednání sportovních svazů s ministrem Arenbergerem, by se mohlo něco uvolnit na začátku května.