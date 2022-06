Co je tedy motivací začít žít zdravě, jíst dobré jídlo, hlídat si hodnoty konzumovaných potravin nebo si zkusit najít pohyb, který i pro zatvrzelého lenocha může být vzpruhou? Jak se vyhnout zajídání vzteku či stresu pojídáním čipsů nebo co zabrání našim chuťovým pohárkům v nočních náletech do přecpané lednice?