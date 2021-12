Česko vyšle do Polska 150 vojáků. Budou pomáhat s ochranou hranic s Běloruskem

ČTK Redakce

Končící vláda premiéra Andreje Babiše (ANO) schválila mandát pro vyslání vojáků na pomoc s ochranou polsko-běloruské hranice. Podle plánu, který nyní posoudí obě parlamentní komory, by čeští vojáci mohli na hranici působit až po dobu 180 dnů. Do Polska by měli zamířit především ženijní specialisté, uvedlo ministerstvo obrany.

Běženci na bělorusko-polské hranici. Ilustrační snímek | Foto: Profimedia