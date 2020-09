Kabinet před dvěma dny oznámil, že seniorům doručí ochranné prostředky přes Českou poštu v případě "výrazného zhoršení situace". Po rekordních nárůstech počtu lidí s potvrzenou nákazou koronavirem v posledních dnech dnes ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo mimo jiné povinnost nosit od čtvrtka roušky ve firmách, kancelářích a všech dalších vnitřních prostorách v celém Česku.

Vláda dnes schválila distribuci 1 respirátoru a 5 roušek všem občanům ČR, starším 60 let. Hned zítra ráno na tom začnou pracovat @PolicieCZ a @hasici_cr ve skladu v Opočínku, aby si poštáci @Ceska_posta_sp mohli tyto pomůcky převzít a postupně je dodávat občanům. — Jan Hamáček (@jhamacek) September 9, 2020

"Vláda dnes schválila distribuci jednoho respirátoru a pěti roušek všem občanům ČR starším 60 let. Hned zítra (ve čtvrtek) ráno na tom začnou pracovat policie a hasiči ve skladu v Opočínku, aby si pošťáci mohli tyto pomůcky převzít a postupně je dodávat občanům," uvedl Hamáček. V pondělí ministři uváděli, že by měli senioři dostat ochranné prostředky přes Českou poštu do tří dnů.

Stát má nyní podle premiéra Andreje Babiše (ANO) ve skladech a objednáno zhruba 13 milionů respirátorů FFP2 a 75 milionů roušek. Ministerstvo vnitra podle dřívějšího Hamáčkova vyjádření zajistilo 70 milionů roušek a osm milionů respirátorů FFP2, které jsou ve skladu policie v Opočínku u Pardubic. Podle dat ČSÚ by měl stát vydat zhruba 2,8 milionu respirátorů a přibližně 14 milionů roušek.

Premiér Andrej Babiš (ANO) novinářům řekl, že kabinet k distribuci uvolní tři miliony kusů respirátorů kategorie FFP2 a 15 milionů kusů chirurgických roušek. Formálně kabinet potvrdil i pondělní dohodu, že uvolní 3,2 milionu roušek do volebních místností pro hlasování v říjnových krajských a senátních volbách. Podle Hamáčka bude distribuce stát asi 15 milionů a postupovat se bude podle registru obyvatel.

Za úterý přibylo v zemi rekordních 1164 lidí s koronavirovou nákazou, rekordní je i dnešní dosavadní počet zjištěných případů covidu-19, když k 18:00 bylo zaznamenáno 701 nakažených. Aktuálně nemocných je téměř 9800 lidí.