Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) senátorům navzdory výsledku hlasování poděkoval. "To takhle to prostě se zákony je. V každém případě se těším možná na nějaká budoucí setkání, to uvidíme, jak se bude všechno vyvíjet, jak se bude vyvíjet osud můj a řady dalších," řekl.

Šestihodinová debata

Hlasování předcházela více než šestihodinová debata, v níž vystupovali odpůrci i zastánci novely. Předchozí sněmovní schvalování se kvůli obstrukcím poslanců hnutí SPD protáhlo i s přestávkami na zhruba 35 hodin. K přehlasování senátního veta jsou nutné hlasy nejméně 101 ze 200 poslanců, koalice potřebný počet členů dolní komory má.

Válek v Senátu uvedl, že zhruba do poloviny března potřebuje zákonný rámec pro protikoronavirová opatření v domovech pro seniory a ve zdravotnických zařízeních, jinak by musel požádat kabinet o vyhlášení nouzového stavu. Přislíbil, že ohledně vydávání restrikcí bude zdrženlivý. Novelu ministr chápe jako pojistku pro případné další vlny epidemie. Předpokládá, že v polovině března vláda navrhne Sněmovně zrušení pandemické pohotovosti. Právě v době této pohotovosti může ministerstvo vydávat plošná protikoronavirová opatření podle pandemického zákona.

Kritici z řad senátorů tvrdili, že některá ustanovení novely by mohla být protiústavní. Senátorka Jitka Chalánková z klubu ODS a TOP 09 poznamenala, že předloha dá ministerstvu pravomoc vydávat restrikce, k nimž by byl jinak nutný stav nouze.

Předseda horní komory Miloš Vystrčil (ODS) řekl, že Senát vybírá ze dvou špatných řešení. Debata se týká podle něho důvěry ve stát, kterou někteří lidé ztratili, když už nevěří, že stát nepoužije všechny možné zákonné restrikce. Osobně se ale rozhodl, že vláda Petra Fialy (ODS) a také navrhovaná předloha od něho důvěru získají.

Ostře se do pandemické novely opřel Michael Canov z klubu Starostů, který ji označil za "právní zmetek šitý ne horkou, ale roztavenou jehlou". Podobně jako Václav Láska (SEN 21) se z hlediska ústavnosti pozastavoval například nad třídenní karanténou po návratu z rizikových zemí nebo po pozitivním antigenním testu a nad možností nařizování karantény nebo izolace i krátkou textovou zprávou. Podle Lukáše Wagenknechta (Piráti) by bylo menší zlo mít krátkou dobu nouzový stav než mít špatný pandemický zákon.

Nejde o šikanu ani totalitu

"Současná vláda nemá tendenci šikanovat a jednotlivá mimořádná opatření, která se nabízejí eventuálně z pandemického zákona, tak musí být pořádně zdůvodněna," zastal se předlohy Lumír Kantor (za KDU-ČSL). Podle Jiřího Drahoše z klubu Starostů využívají nejtvrdší odpůrci zákona demagogii, když mluví o konci demokracie a nástupu totality. "Já nevím, jestli si někdo skutečně myslí, že pan přítomný ministr, profesor Válek, zruší od března demokracii a nastolí diktaturu ministerstva zdravotnictví. Já rozhodně ne," poznamenal.

Senát přijal z Láskovy iniciativy doprovodné usnesení, v němž konstatoval, že nepovažuje za správný postup, kdy vláda narychlo a bez náležité diskuse navrhuje zákon zasahující do základních práv a svobod lidí. Horní komora také uvedla, že po dvou letech od vypuknutí pandemie nového koronaviru nepovažuje za koncepční řešit krizovou situaci jednorázovým zákonem. Spolu s tím vyzval Senát vládu, aby začala připravovat změnu zákona o bezpečnosti státu a krizového zákona.

Parlamentní komory předlohu projednávají v době, kdy vláda oznámila uvolňování protikoronavirových opatření. Podle Válka je ale do doby schválení obecného řešení pandemií v zákonu o ochraně veřejného zdraví nutné mít nástroj, který umožní vydávat opatření proti covidu-19 v minimální míře. "Do té doby musí mít (vláda) něco, co v případě, že na podzim se situace zhorší, umožní tu situaci řešit," uvedl.

Novela by dala úřadům pravomoc nařídit testování na covid-19 prakticky všech skupin lidí, kteří pracují nebo chodí do školy, i předškoláků. Restrikce by se nadále mohly týkat zejména omezení počtu návštěvníků nebo zákazníků, otevírací doby nebo povinnosti nosit respirátor. Úřady by mohly regulovat například i činnosti vykonávané přímo u zákazníka. Jde třeba o kadeřnické služby a o kosmetiku. Horní hranici všech postihů, které mohou úřady uložit podle pandemického zákona, novela snižuje po sněmovních úpravách na pětinu. Prezident Miloš Zeman už ohlásil, že by zákon podepsal.