Česku chybí „rok deště“, aby doplnilo zásoby. Šetřete doma, apelují experti

Po řadě suchých let to vzhledem k deštivému počasí z minulých týdnů vypadá, že letos bude vody dost. Odborníci ale varují, že jde o pouhé zdání. „Nadprůměrné je to jen oproti posledním pěti letům,“ uvedl Adam Vizina z Výzkumného ústavu vodohospodářského v Praze. „Bude trvat řadu měsíců, abychom se dostali do normálu,“ konstatoval.

Letos prší daleko častěji, než v předchozích letech. Ani to však podle expertů nestačí. | Foto: Deník/Fanta Michal