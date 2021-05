Situaci navíc komplikuje to, že správa v pondělí zrušila tendr na dodávku nových antigenních testů. O zakázku na 5,6 milionu testů se přihlásili čtyři uchazeči, ale ani jeden nevyhověl kritériím. Dva ze ctyř proto, že sice měli výjimku ministerstva zdravotnictví, ale nezajistili si do tří týdnů certifikaci SÚKL. Nové tedy do skladů jen tak nedorazí.

Bez hysterie

„Bez testování to nejde, při současném rozvolňování je to základ,“ okomentoval to prezident České lékařské komory Milan Kubek. Není však schopen posoudit zda a nakolik to může ovlivnit případný návrat dětí do škol.

Ministr školství Robert Plaga (za ANO) Deníku sdělil, že zrušený tendr na dodavatele „je komplikace, ale hysterie u škol není na místě, protože mají zásoby minimálně do 7. května“. Školy mají zásoby do konce příštího týdne, protože počítaly s návratem 2. stupně už 26. dubna. Pokud by se nepovedlo vysoutěžit dodávku do 7. května, budou si školy moci testy kupovat samy.

Už v pondělí po tiskové konferenci vlády okomentoval zrušený tendr s tím, že to může znamenat určité omezení nebo nejistotu ohledně dalšího vývoje. Pandemický zákon ale na to podle něj pamatuje a zřizovatelé škol nebo školy by si mohli testy kupovat sami.

„Díky pasáži, kterou jsme prosadili do pandemického zákona, může ministerstvo školství ve výjimečné situaci využít rozpočtovou rezervu a školám testy proplatit,“ řekl Plaga. Znamenalo by to, že by školám poslalo zpětně 200 korun na žáka týdně. Deník také zjistil, že se intenzivně jedná o možnosti testovat ve školách antigenně jen jednou týdně.

Přechod k lepšímu

„Pro školy je to komplikace, ale nabídek je hodně, takže i kdyby nám testy nedodal stát, seženeme si je,“ míní předseda Asociace ředitelů ZŠ Michal Černý. I on počítá s tím, že by to muselo ministerstvo proplatit: „Bylo by to ale hodně náročné, proto doufám, že nám testy centrálně dodají.“

Podle Kubka je to pak příležitost přejít od antigenních k PCR testům, které jsou kvalitnější a dovedou snáze odhalit nákazu.