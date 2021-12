Bylo to na začátku osmdesátých let, kdy se Pitaš vrátil z vojny a v hospodě Rádio v Trutnově četl Rudé právo. V něm narazil na článek s titulkem „Tučná výslužka z Holandska“ hanobícího Václava Havla, který tehdy v Nizozemsku dostal literární cenu Erasma Rotterdamského.

„A jelikož jsem člověk zvídavý a o Havlovi jsem slyšel zcela jiné zkazky v Hlasu Ameriky, tak jsem vše chtěl vysvětlit právě od Havla,“ říká Pitaš, který pro Deník zavzpomínal na svého dlouholetého kamaráda při příležitosti desátého výročí jeho úmrtí. To připadá na 18. prosince a Deník se tento týden k osobě někdejšího československého a českého prezidenta vrací prostřednictvím speciálního seriálu.

Jak tedy seznámení obou mužů proběhlo? Pitaš tehdy dočetl Rudé právo a s novinami v podpaží vyšel z hospody, kde bylo opřené kolo. To si vypůjčil a vyjel na něm na nedaleký Hrádeček, kde Havel bydlel. Věděl, že chalupa manželů Havlových je hlídaná Státní bezpečností, a sám byl překvapen, že na kole bez problému dojel až k domu.

“Havlovi byli doma a přijali mě. Václav Havel zpočátku vypadal polekaný, nedůvěřivý. Vnímal jsem, že si myslí, že jsem někým nastrčený. Bylo mu divné, že jsem tak lehce projel až k nim,“ dodává Guma Pitaš. Nakonec se z nich stali přátelé a Pitaš Hrádeček navštěvoval často. A to i v době, kdy se v roce 1982 po nátlaku StB odstěhoval do obce Šonov na Broumovsku.

Zdroj: Deník„Pak už jsem za Václavem jezdil na mopedu. Jeden čas jsem také pomáhal s údržbou Hrádečku. A Václav mě také poprosil, zda bych mu neudělal pořádek v jeho vinylových deskách. Za to jsem si je mohl nahrávat na magneťák,“ říká Guma. Jejich pouto bylo silné a v roce 1987 měl byt dokonce Havel jeho svědek na svatbě. „Bohužel však měl nějakou neodkladnou schůzku na Hrádečku a tak přijela svědčit pouze Olga,“ vzpomíná disident.

S Olgou Havlovou je pak spjata asi i nejniternější vzpomínka Gumy na Václava Havla. „Bylo to těsně poté, co paní Olga umřela. Byli jsme na zahradní slavnosti u Andreje Kroba, který měl chatu hned vedle Havlových. Seděli jsme u táboráku a povídali si. Postupně však všichni odešli spát a u ohně jsem zůstal jen já, Václav a má bývalá žena. Tehdy se mě Václav zeptal co si myslím o tom, že mu Olga před smrtí řekla, že nemůže zůstat sám a má si najít ženu,“ říká Pitaš a dodává, že v tu dobu vůbec netušil, že mluví o Dagmar Veškrnové.

„Byla to opravdu dojemná chvíle,“ křísí své vzpomínky Stanislav Guma Pitaš. Havel na něj nezapomínal ani v době, kdy byl prezidentem České republiky. Hlavně na začátku 90. let dělal Václav Havel takzvané Svetrové středy, kdy na Hradě chodil jen v džínách a svetru a zval si své kamarády z disentu.

Havel rozděluje společnost

„A jednou u mě zazvonil telefon a ozval se protokol Hradu s tím, že mám také přijet. Bylo to milé překvapeni. Václav chtěl být i v roli státníka v kontaktu se svými přáteli. A toho si na něm moc cením, že jej politika nesemlela,“ dodává Pitaš v době, kdy jméno Havel stále rozděluje společnost a „pravdoláskařství“ je pro některé sprostým slovem.

„Nikdo se nikdy nezavděčí nikomu a je naprosto normální že se Václav nezavděčuje všem, ale rozhodně nerozděluje společnost tak, jako ta osoba, co na Hradě sedí teď,“ míní disident a dodává: „Samozřejmě, že mě bolí, že někdo má pořád tu tendenci kopat do mrtvoly člověka, který nás proslavil po celém světě. A to i deset let poté, co nás opustil. Ale kdo chce psa bít, hůl si vždycky najde.“

A co by Havel řekl na současnou rozdělenou společnost, kterou kromě jeho jména tříští i otázky covidu, sexuálního harašení či migrace? „Byl by z toho hodně smutný. Ale na stranu druhou by toho možná využil k tomu, aby napsal další svoji hru. Absurdit je teď kolem nás dost a Václav by jistě svými hrami dnes opět ťal do živého,“ míní Pitaš.

Podle něj Václav Havel současné rozervané společnosti chybí čím dál tím víc. „Havla je teď prostě málo,“ dodává jeho dávný přítel.

