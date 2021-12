České dráhy plánují v novém jízdním řádu vypravovat denně v průměru 6783 spojů osobní dopravy, z toho bude denně v průměru 478 dálkových vlaků. Vlaky ujedou během nového jízdního řádu přibližně 118 milionů kilometrů. Dráhy vedle vnitrostátních spojů v rámci nového jízdního řádu budou jezdit také do Německa, Polska, na Slovensko, do Maďarska, Rakouska a do Švýcarska.