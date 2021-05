Pošlete důrazný vzkaz politikům před volbami. Hlasujte ve velké anketě Deníku

Ať politici slyší váš hlas. Hlasujte ve velké anketě Deníku. Dál s Babišem a jeho vládou, nebo s novým premiérem a novou koalicí? I to bude jedna z hlavních otázek, na kterou svým hlasováním odpovědí lidé v nadcházejících volbách do Poslanecké sněmovny. Hlasování do dolní komory parlamentu vyhlásil prezident na 8. a 9. října 2021 (pokud se sněmovna sama nerozpustí dříve).

Velká anketa Deníku: Volby 2021 | Foto: Deník