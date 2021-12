Sociální demokraté a komunisté, kteří po volbách poprvé v historii České republiky vypadli z dolní parlamentní komory, by nyní podle Medianu získali shodně 4,5 procenta hlasů. Hnutí Přísaha bývalého policisty Róberta Šlachty by obdrželo čtyři procenta a uskupení Trikolora Svoboda Soukromníci tři procenta hlasů.

Volební model je předpokládaný výsledek voleb - pracuje s respondenty, kteří by k volbám pravděpodobně dorazili, ale i s voliči, kteří váhají mezi více stranami. Nynější odhadovaný volební zisk ANO je nejvyšší od srpna 2020. Spolu si oproti zářijovému modelu Medianu polepšilo o pět procentních bodů, koalice PirSTAN si naopak zhruba o tři procentní body pohoršila a mírně ztratilo i SPD.

Volební potenciál, který zahrnuje i ty, kteří volbu nějakého uskupení jen zvažují a přitom nevylučují účast ve volbách, je u Spolu i ANO podle autorů výzkumu velmi vyrovnaný - u ANO činí 33 procent, u Spolu 31,5 procenta. Piráti se STAN oproti modelu ze září ztrácejí volební potenciál i voličské jádro, které zase počítá jen s přesvědčenými voliči.

Voleb by se v listopadu zúčastnilo podle svého vyjádření 68 procent respondentů, což znamená o něco vyšší účast než při letošních volbách do Sněmovny. "Deklarovaná volební účast ale bývá obvykle vyšší než skutečná účast. Určitě by k volbám do Poslanecké sněmovny nešlo 27 procent dotázaných," uvedli autoři průzkumu.

Více než polovina respondentů, konkrétně 61 procent, si je v případě voleb jista svou účastí i volenou stranou. Více než čtvrtina si je jista, že by šla volit, ale není pevně rozhodnuta o volené straně. Každý dvanáctý respondent si není jistý ani účastí, ani volenou stranou, zjistil Median. Podpora stran se podle analytiků agentury může dynamicky měnit a vzhledem k nezakotvenosti voličů nelze podle nich s jistotou předvídat, která ze stran se ziskem okolo pěti procent by se nyní reálně dostala do Sněmovny.

Vítězství koalice Spolu

V hlasování na začátku října zvítězila nejtěsnějším rozdílem v historii samostatné ČR opoziční koalice Spolu, pro kterou hlasovalo 27,8 procenta voličů. Dosud vládní hnutí ANO dostalo 27,1 procenta hlasů, a zásluhou volebního systému o jeden mandát víc než Spolu. Třetí skončila koalice Pirátů a STAN, jež dostala 15,6 procenta hlasů, do Sněmovny se ale dostali jen čtyři pirátští kandidáti.

SPD volilo 9,6 procenta voličů. Ostatní kandidující strany mandáty nezískaly. V současné době se Spolu a PirSTAN chystají na převzetí vlády, která se bude opírat o 108 poslanců ve dvousetčlenné Sněmovně, zatímco ANO míří do opozice.

Podle listopadového volebního modelu agentury Kantar by se o první místo ve volbách dělila koalice Spolu s hnutím ANO. Obě uskupení by získala 28 procent hlasů. Třetí by byla koalice Pirátů a STAN, kterou by volilo 17 procent lidí. Do dolní komory by se podle něj ještě dostalo SPD s 9,5 procenta hlasů.