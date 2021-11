Právník rodiny Blountových sdělil, že jsou odhodlaní domoci se spravedlnosti. „Rodina dnes truchlí nad nepochopitelnou ztrátu jejich malého syna. Tohle neměl být výsledek toho, že vzali svého syna na koncert, který měl být radostným zážitkem,“ sdělil.

A 9-year-old Dallas boy has become the youngest person to die from injuries sustained during a crowd surge at the Astroworld music festival in Houston. Ezra Blount is the 10th person to die from injuries suffered at the Nov. 5 festival. https://t.co/1rZFeOcbzu