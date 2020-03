On-line reportáž ke koronaviru najdete ZDE.

Nemocnice v Bergamu, která je největší v celé Lombardii, má padesátku bloků. „Normální pacienti jsou soustředěni na nefrologii. Všechny ostatní pavilony jsme vyčlenili pro pacienty s koronavirem,“ popisuje Giuseppe Remuzzi, primář z Nemocnice papeže Jana XXIII. Rozhovor s ním přinesl italský deník Corriere della Sera.

„Ptáte se, jak mi je? Připadám si jako voják, který ztrácí své spolubojovníky. Jeden můj přítel lékař má zápal plic a je v kritickém stavu, další dva jsou zaintubovaní. Když vidíte ty, s nimiž jste strávili velký kus svého života, a nemůžete jim nijak pomoci, chce se vám plakat. V každé ambulanci je někdo, kdo nemůže dýchat,“ popisuje realitu dnešních dnů Remuzzi.

Tohle není chřipka

Zároveň potvrzuje informace, že zápaly plic mají týden od týdne vážnější průběh. Čím si to vysvětluje? „Do nemocnice už se dostanou jen ti, kteří nemohou dýchat. Ostatní zůstávají doma a užívají acylpyrin nebo antibiotika. Realitou těchto dnů je i nárůst počtu komplikací u mladých a lidí středního věku. „Tohle není chřipka. Je to nemoc, na kterou se umírá. Staří i mladí,“ konstatuje primář Remuzzi.

Čemu přikládá tak rychlé šíření viru? „Ještě když jsme byli všichni zdraví, existovaly tady už dvě zasažené zóny. Nembro a Alzano Lombardo (zhruba 12tisícová města severně od Bergama, pozn. red.). Už v prosinci v nich lékaři diagnostikovali několik zápalů plic, s jakými se dosud nesetkali. Ale mysleli si, že je to zase jen nějaký sezónní kmen chřipky,“ popisuje Remuzzi.

Nikoho ovšem ani ve snu nenapadlo, že by virus mohl být tolik agresivní. Obě městečka jsou podle něho hodně frekventovaná, Alzano je malým průmyslovým centrem, Nembro zase nejživějším městem této zóny. V oblasti se střídají lidé z celého světa.

Jedna z verzí toho, kdo do Lombardie nákazu zavlekl, vypráví o německém doktorovi, který pracoval v Šanghaji a Mnichově, byl v kontaktu s čínským lékařem, který se zdál být zdravý, ale měl koronavirus a pracoval v jedné z filiálek v Codognu, patnáctitisícovém lombardském městě, které se už v únoru ocitlo v karanténě. „Teď je stejně jedno, kdo byl tím pacientem nula. Teď potřebujeme víc míst v nemocnicích,“ dodává Remuzzi.

Nouzový stav

„Lidé umírají. Také ti, kteří pracují v nemocnicích, onemocněli. Chybí personál. V uplynulých dvou týdnech jsme dali dohromady 1500 lékařů a sester. Zavádět umělou plicní ventilaci se teď učí kožní nebo oční lékaři,“ vysvětluje primář z Bergama.

Jak se v této situaci samotný lékař cítí? „Jako všichni. Žiji s myšlenkou, že to může postihnout i mě. Pokud by se to stalo, řekl bych tomu, kdo mě bude ošetřovat, ať raději místo mě intubuje někoho mladého. Je mi 70 let,“ uzavírá Remuzzi. V Itálii zemřelo ke včerejšku 1809 lidí. Za posledních 24 hodin počet obětí stoupl o 368. Nakažených je 24 747, 2335 lidí se již zotavilo.