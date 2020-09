Během posledních dvou měsíců došlo k pokusům počítačově napadnout washingtonskou společnost SKDKnickerbocker, která se zabývá strategiemi komunikačních kampaní a spolupracuje s Joem Bidenem i s dalšími prominenty americké demokratické strany.

Podle osoby, která má být obeznámena s tím, jak na tyto pokusy společnost reagovala, nedošlo k průniku do firemních počítačových sítí. "Jsou dobře chráněny, takže k žádnému narušení nedošlo," uvedl tento zdroj.

Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov označil zprávy o hackerství ruského státu proti Bidenovi za naprostý nesmysl. Jak upozorňuje Reuters, Moskva trvale popírá, že by zasahovala do voleb v jiných zemích a že by k tomu dokonce využívala hackery.

Místopředsedkyně SKDK Hilary Rosenová dotazy Reuters odmítla komentovat, Bidenův mluvčí na žádost o komentář neodpověděl.

Získání citlivých údajů

Zpráva o novém pokusu se objevila ve chvíli, kdy americké zpravodajské služby spustily poplach kvůli údajné možné snaze cizích vlád zasáhnout do listopadových prezidentských voleb. Podle výsledků vyšetřování bývalého zvláštního právního porace Roberta Muellera a zpravodajského výboru amerického Senátu se lidé podporovaní ruskou vládou pokusili zasáhnout už do prezidentských voleb v roce 2016. Mueller v této souvislosti varoval, že Rusko se vměšuje i do aktuální kampaně.

Podle jednoho ze zdrojů Reuters není zřejmé, zda je cílem současného útoku přímo Bidenova kampaň, nebo zda se útočníci pokoušeli třeba jen získat informace o dalších klientech SKDK. Útoky údajně zahrnovaly phishing, tedy podvodnou techniku k získávání citlivých údajů, hackování, jehož cílem je přimět uživatele k prozrazení jejich hesel a další infiltrační postupy.

Microsoft výše uvedené informace odmítl komentovat.

SKDK je úzce spojena s Demokratickou stranou, spolupracovala na šesti prezidentských kampaních a mnoha kongresových shromážděních. Kromě práce pro Bidena se podílela i na úspěšných guvernérských volebních kampaních v Kansasu a v Connecticutu v roce 2018.