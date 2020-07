Předchozí rekord byl zaznamenán v pátek a činil 237 743 nových případů. Počet lidí, kteří s nemocí covid-19 ve světě zemřeli, se za poslední den zvýšil o 7360, což je nejvíce od 10. května.

V noci na sobotu se podle údajů agentury Reuters celkové množství případů nákazy koronavirem ve světě od začátku pandemie přehouplo přes hranici 14 milionů. Mrtvých je na 600 tisíc.

Nejhůře poznamenané jsou Spojené státy, které mají od začátku pandemie přes 3,7 milionu případů, druhá je Brazílie, kde ve čtvrtek počet nakažených překročil dva miliony, a na třetím místě je Indie, která v pátek ohlásila překonání milionové hranice.

V USA přibylo v sobotu 62 tisíc potvrzených nákaz, 769 úmrtí

Téměř 62 tisíc případů nákazy koronavirem a 769 úmrtí spojených s nemocí covid-19 v sobotu ohlásily úřady ve Spojených státech. Uvádí to deník The New York Times (NYT), který shromažďuje statistiky po jednotlivých amerických okresech. Obě nová denní čísla jsou nižší než páteční součty, ale vyšší než statistiky z minulé soboty.

Spojené státy evidují v absolutních hodnotách zdaleka nejvíce obětí nákazy a infikovaných ze všech zemí světa. Podle Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) se v zemi nákaza potvrdila u více než 3,7 milionu lidí, zatímco bilance obětí už překročila 140 tisíc životů.

Od poloviny června jsou denní počty nakažených na vzestupu, přičemž nepříznivý vývoj už se podle agentury Reuters týká 43 z 50 amerických států.

Na úrovni celých USA za poslední měsíc klouzavý průměr nových nákaz narostl z přibližně 22 tisíc na skoro 66 tisíc. Trend u bilance obětí na životech začal stoupat na začátku minulého týdne, aktuální denní součty jsou ale stále zhruba třetinové oproti dubnovému vrcholu epidemie.

Rekordní nárůsty zjištěných nákaz provázejí problémy se zpracováváním testů na virus SARS-CoV, které mnohdy trvá déle než týden.

Americký prezident i tento týden tvrdil, že Spojené státy mají "nejlepší testování na světě", agentura AP ovšem pozoruje několikahodinové fronty u odběrových míst v těžce zasažených jižních státech. V Pittsburghu zase údajně úřady vyzvaly potenciálně nakažené obyvatele, aby se místo snahy absolvovat test pokud možno uchýlili ke 14denní karanténě, a pomohli tak snížit vytížení systému.

Indie hlásí další rekord

V Indii se dál prudce zvyšuje počet odhalených případů nákazy novým typem koronaviru, ministerstvo zdravotnictví jich za den ohlásilo 38 902. To je zatím nejvyšší součet za 24hodinový úsek, po němž souhrnná bilance narostla skoro na 1,08 milionu případů. Podle databáze Univerzity Johnse Hopkinse (JHU) Indie rekordní denní statistiku zaznamenala popáté za sebou.

Epidemie se v zemi s více než miliardou obyvatel v posledních týdnech podle oficiálních údajů rychle zhoršuje. Do konce dubna podle JHU počet nových infekcí nikdy nepřekročil 2000, na začátku června poprvé překonal 10 tisíc a posledních pět dní se přírůstky drží nad 30 tisíc.

Ministerstvo zdravotnictví dnes ohlásilo také 543 úmrtí spojených s nemocí covid-19, což je nižší počet než v minulých dnech. Souhrnná bilance narostla na 26.816 obětí na životech, informovala na svém webu televize CNN.

Nejvíce nakažených a mrtvých hlásí stát Maháráštra, jehož součástí je i indická finanční metropole Bombaj, s náporem nemocných se ale potýkají nemocnice po celé zemi. Několik indických států aktuálně zavádí karantény nad lokálními ohnisky nákazy, místní samosprávy se ale často přerušování ekonomických aktivit brání.

Počet nově nakažených v Rusku klesá

Počet nově nakažených koronavirem i počet zemřelých s nemoví covid-19 v Rusku dále klesl. Krizový štáb dnes oznámil, že případů nákazy v uplynulých 24 hodinách přibylo 6109, zatímco počet zemřelých s novým typem koronaviru činil 95. V předchozím dni bylo nových případů 6234 a 124 lidí zemřelo.

Nejnovější údaj o nakažených představuje nejnižší denní nárůst od svátků na začátku května. Denní úmrtnost pak byla v uplynulém dni nejnižší od 29. června.

Od začátku pandemie úřady nejrozlehlejší země světa s přibližně 146 miliony obyvatel registrují 771 546 případů koronavirové infekce, 12 342 lidí s covidem-19 zemřelo. V léčbě pokračuje 208 860 pacientů, uzdravilo se 550 344 lidí.

Agentura TASS s odvoláním na data krizového štábu spočítala, že reprodukční číslo zůstává beze změny na 0,88 v Moskvě a na 0,98 v celém Rusku. Reprodukční číslo udává, kolik lidí nakazí jeden infikovaný.

V Moskvě, která je nejvíce zasaženým regionem v zemi, bylo v uplynulém dni zaznamenáno 591 nových případů onemocnění covidem-19. Čtrnáct lidí zemřelo, 359 se zotavilo.

Německo má 202 nově nakažených, jeden člověk zemřel

V Německu v uplynulém dni přibylo 202 případů nákazy novým koronavirem, jeden člověk pak s nemocí covid-19 zemřel. Celkem v zemi s přibližně 83 miliony obyvatel zemřelo s nákazou 9084 lidí, nakažených je od začátku epidemie nejméně 201 574 jedinců, uvedl dnes německý Institut Roberta Kocha (RKI).

V předchozím dni bylo nových případů 529 a rovněž jeden člověk s nemocí zemřel.

Do nedělního rána se z nemoci podle odhadu RKI vyléčilo 187 400 lidí. Reprodukční číslo pak vystoupilo na 1,42 z 1,25 v předchozím dni. To znamená, že jedna infikovaná osoba nakazí v průměru více než jednu jinou osobu. Hodnota odráží infekční stav za předchozí zhruba týden a půl.

"Momentálně máme koronavirus v Německu pod kontrolou. Ale to je teď - virus je v zemi pořád, vždy se mohou objevit nová ohniska," řekl nedělníku Bild am Sonntag vedoucí kancléřského úřadu Helge Braun. Dodal, že po skončení léta by se děti měly normálně vrátit do školy a fanoušci na stadiony.

Koronavirem nejvíce zasaženou spolkovou zemí je dlouhodobě Bavorsko, které sousedí s Českem. Koronavirem se tam od propuknutí epidemie nakazilo 49 710 lidí, z nichž 2616 zemřelo. Sasko, které s Českou republikou sdílí jižní hranici, má 5488 případů nákazy a 225 mrtvých.