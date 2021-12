Kdo byl Kyle Clinkscales? Šlo o dvaadvacetiletého studenta Auburnské univerzity, který byl naposledy spatřen živý kolem jedenácté v noci v úterý 27. ledna 1976, tedy před bezmála 46 lety. V té chvíli právě nasedal před barem Moose Club v rodném městě LaGrange v Georgii do auta, aby se v něm vydal na zhruba šestapadesát kilometrů dlouhou cestu zpět do vysokoškolského kampusu. V baru si přivydělával, na univerzitě usiloval o dosažení prvního stupně vysokoškolského vzdělání.

Do kampusu ale již nikdy nedorazil. Ani jeho, a až do tohoto týdne ani jeho auto, už nikdo nespatřil. Policie pátrala po voze i po samotném Kyleovi celých 45 let, ale bezvýsledně. "Sledovali jsme stovky vodítek, ale nikdy se z žádné z možných stop nevylíhlo nic podstatného. Vypustili jsme řadu jezer a provedli řadu pátrání v naději, že najdeme buď auto nebo Clinkscalese, ale všechno vedlo do slepé uličky," sdělil podle CNN na středeční tiskové konferenci šerif James Woodruff z okresu Troup v Georgii, v němž se nachází i LaGrange.

Únos? Vražda?

Kyleovi rodiče začali nejdříve věřit, že jejich syn, jenž byl jedináček, odešel zřejmě z vlastní vůle; na vysoké se totiž Kyleovi příliš nedařilo a už předtím opustil jinou školu. Připadalo jim však divné, že by po sobě nenechal žádnou zprávu a že by zmizel úplně beze stopy. Proto se postupem doby začali přiklánět spíše k podezření, že se stal obětí nějaké nekalé hry, možná únosu nebo vraždy.

V ještě větší záhadu se případ proměnil pět let po studentově zmizení. V té době se totiž ozval Kyleovým rodičům sedmadvacetiletý muž, který si říkal "Danny Moore" a věřil, že může být Kyleem. Tvrdil, že v roce 1976 ztratil paměť.

Jeho vyprávění však nebylo příliš věrohodné. Za prvé měnil verze okolností, za nichž mělo k této události dojít - Kyleovým rodičům nejdříve tvrdil, že se mu to stalo po autonehodě, jednomu oregonskému novináři, jenž ho poté vyhledal, ale řekl, že se mu to stalo v důsledku přepadení a zbití.

Novinám se také přihlásil portlandský manželský pár Mooreových, u nichž tento muž žil; podle nich šlo o jejich syna, konkrétně vlastního syna muže F. C. Moorea a nevlastního syna jeho ženy. Podle F. C. Moorea byl jeho syn vždy Danny Moore a nikdy neztratil paměť, byl to však prý odjakživa samotář a podivín, který si neuměl hledat přátele.

Ani Kyleovi rodiče se však nechtěli jen tak vzdát nově nabyté naděje a prohlašovali, že v Mooreově písmu rozeznávají rukopis svého syna a že Kyle takto skutečně psal. Bylo to však spíše jen zbožné přání - když policie porovnala chrup Dannyho Moorea s Kyleovou zubní kartou, ukázalo se s definitivní platností, že to zmizelý mladík být nemůže.

V roce 1987 se u říčky Flat Shoal v Severní Karolíně našla Kyleova kreditní karta Exxon, avšak ani z tohoto nálezu se nepodařilo jeho osud objasnit. Stopa nikam nevedla. Kyle i jeho auto zůstali nezvěstní ještě dalších 34 let. Teprve nyní přišel průlom.

Vidím v potoce něco, co vypadá jako auto

V úterý 7. prosince 2021 se na linku 911 ozval svědek oznamující, že v potoce u County Road 83 v Alabamě, necelé dva kilometry od County Road 388, vidí něco, co vypadá jako auto.

Když na místo dorazila policie, zjistila, že v říčce je skutečně částečně ponořený zrezivělý vůz staršího typu, který byl vidět, pokud se člověk postavil na kraj mostu, po němž přecházela přes potok dvouproudá silnice. Po jeho vytažení z říčního bahna a očištění poznávacího čísla bylo brzy jasné, že je to právě ona dlouhá desetiletí hledaná Clinkscalesova fordka.

Podle šerifa místního chamberského okresu Sida Lockharta bylo auto nalezeno necelých pět kilometrů od obvyklé trasy, již student při svých cestách mezi domovem a školou používal. Kufr auta byl otevřený, policie však zatím neví, za jakých okolností k tomu došlo.

Podle šerifa Jamese Woodruffa se v autě našla peněženka, kreditní karty, Clinkscalesův průkaz a několik kostí. "Předpokládáme, že jde o lidské ostatky. Přizvali jsme odborníky z georgijského Úřadu pro vyšetřování, kteří v současnosti vůz rozebírají a prohlížejí vše, co je uvnitř, aby zjistili, kolik kostí tam je a zda jde skutečně o ostatky Kylea Clinkscalese," uvedl Woodruff. Podle svých slov stále doufá, že se na základě tohoto šetření podaří určit i příčinu smrti a objasnit celý mladíkův osud, dodal však také, že je možné, že se to již nikdy nedozvíme.

"Už jenom fakt, že jsme našli auto a zřejmě i jeho, mi ale přináší velkou úlevu," uvedl Woodruff.

Bohužel, ani jeden z Clinkcalesových rodičů se tohoto odhalení nedožil. Kyleův otec John zemřel v roce 2007 ve věku 82 let a Kyleova matka Louise jej následovala v lednu 2021. "Stále doufala, že se jí syn jednou vrátí domů," uzavřel šerif Woodruff.