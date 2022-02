Když se osmnácté století přehouplo do své druhé poloviny, rodila panovnice Marie Terezie jako jabloň. V první polovině 50. let byla prakticky neustále těhotná a až na jednu výjimku přivedla každý rok na svět jedno dítě. V tak početné rodině si ne všichni sourozenci k sobě vždy našli cestu. Některým se to ale podařilo.