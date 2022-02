Podle radnice je v širším centru města asi 500 zaparkovaných kamionů, které blokují provoz. Na třídách Kent Street a Wellington Street, které vedou středem města a nachází se v blízkosti budovy kanadského parlamentu a ottawské radnice, je podle CBC asi 150 nákladních vozů.

Zdroj: Youtube

Experti přitom tvrdí, že pokud řidiči kamion zabrzdí, dokáže jej odtáhnout jen speciální těžká technika, přičemž odtažení jednoho stroje by trvalo asi půl hodiny.

Nikoho odtahovat nebudeme

Hlavní problém však vězí v tom, že firmy, které podobnými tahači disponují, nechtějí s městem spolupracovat. S demonstranty totiž buď sympatizují, nebo se obávají toho, že by zásahem proti protestu přišly o zákazníky z řad řidičů kamionů, na kterých jsou existenčně závislí.

"Na našich tahačích máme veškerá potřebná zařízení… Ale nemyslím si, že by to kdokoliv chtěl udělat," řekl CBC majitel jedné z odtahových služeb ve státu Ontario. "Zaplést se do něčeho takového by bylo velmi neblahé pro naše podnikání," dodal.

Odtažení kamionů by rovněž zřejmě problém nevyřešilo. I kdyby policie vyřešila, kam odtažené stroje umístit a bránila jejich návratu, mohli by další protestující rychle zablokovat jiné důležité části města.

Situace se vymkla kontrole. Kanadská Ottawa kvůli protestům vyhlásila stav nouze

Policie se proto snaží přerušit zásobování demonstrantů, zejména jim odepřít přístup k pohonným hmotám. V neděli večer místního času (nad ránem SEČ) provedla razii na parkoviště u jednoho z místních stadionů, které sloužilo jako jedno ze stanovišť demonstrantů. Zabavila tam zásoby paliva, které bylo podle úřadů určeno kamionům zaparkovaným v centru města.

60 trestních stíhání

Policie rozdala protestujícím stovky pokut, zejména za rušení nočního klidu či zakázané odpalování ohňostrojů. Zahájila rovněž asi 60 trestních stíhání, zejména kvůli podezřením z nepokojů, zločinů z nenávisti, vandalství a krádeže.

Protesty původně vypukly proti požadavku na očkování proti covidu-19 pro řidiče mířící do USA, následně však přerostly v odpor vůči všem koronavirovým opatřením a částečně i vládě premiéra Justina Trudeaua. Demonstranti tvrdí, že v blokádě budou pokračovat, dokud vláda nezruší všechny restrikce.

Blokády zasáhly v menší míře i další velká kanadská města jako Toronto, Winnipeg či Québec. Metropoli stejnojmenné frankofonní provincie sice kamiony o víkendu opustily, demonstranti se tam však chtějí vrátit za dva týdny, až skončí karneval.