V Polsku denně přibývá 27 tisíce nových případů nákazy koronavirem a umírá přes pět set lidí. Každodenní ranní statistiky jsou skoro neměnné. A tak je to už minimálně měsíc. Podle opozice kvůli nečinnost konzervativní vlády každou třetí minutu zemře jeden člověk. Noční můra, píše se v médiích.

Bohorovnosti polské vlády při řešení covidové pandemie si už všimly i skupiny českých antivaxerů na sociálních sítích. Nadšeně sdílí zkušenosti z návštěvy u našich severních sousedů, píší o lidech bez roušek, otevřených trzích či neomezených zavíracích dobách restaurací. Píší o svobodě Poláků a Polek, o které si my, Češi, můžeme nechat jenom zdát. A poukazují i na polské covidové statistiky. A vlastně ani nelžou.

Vláda popíračů covidu

Polský deník Gazeta Wyborcza ohledně vládní nečinnosti napsal, že se v Polsku nic neděje, protože většina voličů vládní konzervativní strany Právo a spravedlnost jsou popírači covidu a odpírači očkování. Podle německé agentury DPA je nejméně naočkovaných Poláků ve vojvodstvích na východě země, tedy v oblastech, které tradičně patří mezi bašty vládní strany. „Máme co do činění s největší katastrofou od II. světové války. A co? A nic…“ burcoval zástupce šéfredaktora Gazety Wyborczy Bartosz Wieliński v redakčním úvodníku.

Rakousko nechalo i v lockdownu školy otevřené. Třídy jsou téměř plné

Člověka až překvapí, že při tak malé aktivitě – ministr zdravotnictví Adam Niedzielski například ještě před pár dny tvrdil, že k nějakým opatřením přistoupí až se denně nově nakazí 35 tisíc lidí – nebyla situace v Polsku nikdy tak dramatická, jako třeba u nás letos na jaře na Karlovarsku.

Polsko versus Česko



Polsko od začátku pandemie eviduje přes 3,7 milionu nakažených a skoro 87 tisíc úmrtí. V 38milionové zemi má přes 20,6 milionu lidí ukončené očkování, což představuje asi 54 procent obyvatel.



Česko od začátku pandemie eviduje přes 2,3 milionu nakažených a skoro 34 tisíc úmrtí. V 10,7milionové zemi má přes 6,5 milionu lidí ukončené očkování, což představuje asi 61 procent obyvatel.



Zdroj: MZČR, MZ RP, stav k 9. 12.

Média sice i zde píší o problémech na jednotlivých covidáriích, o sanitkách marně hodiny jezdících mezi nemocnicemi a hledajících místo pro pacienta, o zbytečných úmrtích, rodinných tragédiích – ale jsou to vždy selhání místní a jednotlivá. Ke kolapsu dlouhodobě finančně poddimenzovaného zdravotního systému – i když se jím zde pravidelně hrozí – nikdy nedospěla. I po přepočtu na počet obyvatel je číslo polských úmrtí podobné tomu českému. A to jsme se zavedenými protipandemickými opatřeními vždy byli napřed.

Drážďany jsou bez trhů posmutnělé. Stritzelmarkt letos kvůli covidu nebude

Mimochodem, počet skonů je kromě počtu naočkovaných jediným číslem, které lze s Polskem porovnávat. V zemi se nikdy plošně netestovalo, testy zde byly dosud vždy placené – tedy kromě těch předepsaných lékařem. Proto většina komentátorů například počty nově infikovaných považuje za silně podhodnocené.

Nejvíce mrtvých od dubna

Delikvence Poláků a Polek vůči platným nařízením – vlastně jediné, které v zemi po jarní vlně zbylo, je nošení roušek ve vnitřních prostorách – byla a je opravdu vysoká, přesto by většina Poláků podpořila zavedení nějakých opatření proti šíření covidu. Podle agentury IBRiS je 59 procent obyvatel pro omezení veřejných služeb pro neočkované, 53 procent je pro okamžité lockdowny v nejvíce zasažených regionech, 42 procent by chtělo, aby zaměstnavatelé mohly kontrolovat očkovací certifikáty zaměstnanců, pětina by zavřela školy a zavedla opět on-line výuku.

Za toto úterý podle ministerstva zdravotnictví přibylo 28 542 nově odhalených případů nákazy a 592 lidí zemřelo. To je nejvíce od konce letošního dubna. Nákaza dohnala i našeho souseda a vládní ledy se hnuly. I polský kabinet nakonec přistoupila k prvním opatřením. Ta začnou platit od poloviny prosince.

Slovensko znovu zavádí lockdown. Chaoticky a ze dne na den

Děti se budou učit distančně, ale protože jsou zanedlouho vánoční prázdniny, tak školu opustí jen na poslední týden. Sníží se možné počty neočkovaných lidí v restauracích, při kulturních a sportovních akcích, kostelech apod. Niedzielski chce rovněž prosadit, aby zaměstnavatel měl právo od zaměstnance požadovat výsledek bezplatného testu. Ministerstvo ohlásilo i povinné očkování zdravotníků, pedagogů a příslušníků uniformovaných složek od 1. března.

Média po úterní změně vládních pozic nicméně předpovídají, že kabinet ještě do konce roku ohlásí pokračování omezení a předpokládané přísnější restrikce pošlou neočkované prakticky do izolace. Zakážou se jim návštěvy kostelů, restaurací, nákupních středisek, koncertů i sportovišť.

Ráj odpíračů očkování tak zcela evidentně končí i v Polsku.



U sousedůZdroj: DeníkV dnešní době víme často mnohem více o tom, co se děje na druhém konci světa, než co se děje těsně u našich hranic, v sousedních zemích České republiky. Proto jsme se rozhodli vám odlehčenou formou přinášet na tomto místě každou neděli zprávy o tom, co se děje „u sousedů“, tedy v Česku, Polsku, Německu a Rakousku. Informovat vás budou lidé, kteří buď v daných zemích žijí, jako Tomáš Skřivánek na Slovensku, Martin Kratochvíl v Polsku, nebo působí u hranic, jako Alexandr Vanžura v Děčíně, nebo Iva Haghofer u rakouských hranic na jižní Moravě. Za inspiraci k vzniku rubriky děkujeme panu Vladimíru Majerovi. Občas přispěji středoevropským pohledem do rubriky i já, evropský editor Luboš Palata. Přejeme hezké nedělní počtení.