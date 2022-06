Rakouští zelení slaví. Po letech se jim podařilo dosáhnout malé revoluce. Týká se darování krve. Dosud bylo totiž v Rakousku nemyslitelné, aby se dárci krve stali lidé s homosexuální nebo bisexuální orientací.

Kvůli zamezení jakéhokoli nebezpečí přenosu nemocí jako například AIDS či žloutenka, vyjde v platnost také novela vyhlášky o regulaci dárcovství krve, která upravuje takzvané rizikové chování.

Ve společném prohlášení o tom informovali ministr zdravotnictví a sociálních věcí Johannes Rauch a státní tajemnice pro mládež Claudia Plakolm. „V platnosti je takzvané 3-3-3 pravidlo. Kdo měl v posledních třech měsících pohlavní styk se třemi a více partnery, je z darování krve po dobu tří měsíců vyloučený,“ upřesnila na oficiálních stránkách kanceláře spolkového kancléře na sociální síti Facebook Plakolm.

Ministr Rauch se vyjádřil, že je hluboce přesvědčený o tom, že by sexuální orientace neměla při darování krve hrát jakoukoli roli. „Pokud chce někdo pomoci darováním krve, nemělo by mu v tom být bráněno kvůli jeho sexuální orientaci nebo pohlaví. Samozřejmě je nutné, aby byly dodržovány nejvyšší bezpečnostní standardy,“ podotkl.

Tajemnice zase zdůraznila nutnost upozornit dárce a svést jejich pozornost na důležitost bezpečného sexu.

Vyhodnocení novelizované vyhlášky je v plánu dva roky poté, co vejde v platnost.

To opravdu myslí vážně? ptají se Rakušané

Rozpačitě se k novince postavili běžní Rakušané. Řada z nich 3-3-3 pravidlo přirovnává k takzvanému pravidlu 3G – genesen, getestet, geimft – tedy vyléčený, testovaný či očkovaný – v době covidové. „Schválně jsem se podívala do kalendáře. Ale ne, není první apríl. Připadá mi, že už se naše vláda doopravdy zbláznila,“ kroutila kupříkladu hlavou Adele, která pochází z Horního Rakouska.

Na podobné vlně se nesly i komentáře lidí přímo pod příspěvkem kanceláře kancléře. „Vypadá to tak, že teď platí 3G pravidlo i u darování krve. No, doufám tedy, že budou všichni dárci taky upřímní,“ zareagovala jedna ze čtenářek.

Další se přidávali. „Skutečně se za naši vládu musíme stydět. Zajímalo by mě, z čí hlavy tato grandiózní myšlenka pochází, a kolik mu za ni zaplatili,“ rozčiloval se pod příspěvkem další uživatel sociální sítě Facebook.

