"V první linii nyní vidíme východní země, například Česko a Slovensko," řekla Köstingerová o plánovaném uvolňování režimu na hranicích. Rakouský kancléř Sebastian Kurz a další rakouští představitelé v uplynulých dnech opakovaně hovořili o tom, že na otevření hranic s Českem mají velký zájem.

Veřejnoprávní stanice ORF dnes uvedla, že Kurz pověřil rakouského ministra vnitra Karla Nehammera a ministryni pro Evropskou unii Karoline Edtstadlerovou, aby připravili scénář liberalizace hraničního režimu se Švýcarskem, Lichtenštejnskem a východoevropskými sousedy, pokud tam rovněž infekce zůstane pod kontrolou.

Podle českého premiéra Andreje Babiše by se hranice mezi Českou republikou, Slovenskem a Rakouskem mohly opět otevřít 8. nebo 15. června. „Doufám, že brzo vycestujeme. My ale máme hranice otevřené. Akorát se nedostaneme na Slovensko, ani do Polska, protože vás nepustí," řekl Babiš Blesku.

Rakousko od 15. června plně otevře hranice s Německem

Polsko ponechá hranice zavřené do 12. června

Polsko prodloužilo faktické uzavření hranic o další měsíc, oznámily dnes tiskové agentury s odvoláním na polské ministerstvo vnitra. Varšava v březnu uzavřela hranice cizincům, aby zastavila šíření nákazy koronavirem. Od té doby bylo omezení čtyřikrát prodlouženo.

Rakousko od 15. června plně otevře hranice s Německem a už od tohoto pátku bude hranice kontrolovat pouze namátkově. Dnes to oznámila agentura APA, které plány na změnu režimu na hranicích sdělil úřad rakouského kancléře Sebastiana Kurze. On sám ve švýcarské televizi prohlásil, že ještě tento měsíc by chtěl uvolnit kontroly na pomezí se Švýcarskem zavedené kvůli koronaviru a v červnu pak plně obnovit překračování hranic bez jakýchkoli kontrol.

V rámci kroků, které měly zpomalit šíření nákazy koronavirem, uzavřelo Rakousko podobně jako jiné země hranice se sousedy a omezilo vstup jen na odůvodněné případy. Podle současných ustanovení platí v Rakousku zavedení hraničních kontrol s Německem, Itálií, Švýcarskem, Lichtenštejnskem, Českem a Slovenskem do 31. května a kontroly jsou i na hranicích s Maďarskem a Slovinskem.

Ve švýcarské televizi SRF Kurz v úterý večer prohlásil, že rakouským cílem je vedle nového režimu se Švýcarskem také uvolnit situaci na hranicích s Německem.

"Rozhovory s Německem pokračují výborně. I zde je možné očekávat průlom," řekl Kurz. Rovněž prohlásil, že Švýcarsko s Rakouskem by chtěly hranice s Německem uvolnit rychleji, ale na brzdě prý stojí německá spolková země Bavorsko.

Dnes APA s odvoláním na informace rakouského kancléřství ohlásila plné otevření rakouských hranic s Německem od 15. června. Kurz v úterý telefonicky jednal s německou kancléřkou Angelou Merkelovou a dnes bude o dalších krocích diskutovat rakouská vláda, doplnila APA.

Německo od soboty ruší, nebo aspoň uvolňuje kontroly na hranicích



Německo od soboty zcela zruší, nebo alespoň uvolní kontroly na svých hranicích zavedené kvůli koronaviru. Na tiskové konferenci v Berlíně to dnes oznámil ministr vnitra Horst Seehofer. Hranice s Lucemburskem přestane Německo kontrolovat zcela, stejný krok se brzy chystá učinit i v případě Dánska. Kontroly hranic s Francií, Rakouskem a Švýcarskem sice budou pokračovat do 15. června, ale v uvolněném režimu. Hraniční přechody s Českem spolková republika nehlídala ani dosud.



Změny hraničního režimu podle Seehofera, který dnes o svých záměrech informoval vládu, umožňuje aktuální vývoj pandemie. Počet nově nakažených se v Německu i v sousedních zemích výrazně snižuje. Když tento trend bude pokračovat, bude podle ministra v polovině června možné úplně otevřít i hranice s Francií, Rakouskem a Švýcarskem.



Do té doby zde sice Berlín počítá s pokračováním kontrol, které však už nebudou systematické, ale pouze namátkové. Nově také budou otevřené všechny hraniční přechody s těmito státy.



Kontroly na hranicích s Francií, Rakouskem, Švýcarskem, Lucemburskem a Dánskem spolková republika zavedla 16. března. Prodlouženy byly dosud dvakrát. Hraniční přechody s Českem a trojicí dalších sousedních zemí Německo nekontroluje, také zde jsou ale v pohraniční oblasti četnější hlídky.



V posledních dnech na vládu kancléřky Angely Merkelové stoupal tlak ze strany řady německých politiků, aby hraniční kontroly zrušila a vrátila se k běžnému režimu v rámci schengenského prostoru.