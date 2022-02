"Jednotky Jižního vojenského okruhu završily taktická cvičení na krymských polygonech a vracejí se na své základny," uvedlo ministerstvo. O den dříve avizovalo i začátek návratu do posádek jednotek Západního vojenského okruhu, který - stejně jako Jižní - sousedí s Ukrajinou.

Dnešní datum o uplynulém víkendu zmiňovala některá americká média jako možný termín zahájení ruské invaze.

Rusko útok na Ukrajinu nechystá, řekl ruský velvyslanec při EU Čižov

Ruský útok na Ukrajinu je stále ještě jednou z "velmi reálných možností", prohlásil v úterý americký prezident Joe Biden, stále ale doufá v diplomatické řešení. Spojené státy však podle Bidena zatím neměly možnost ověřit, že se ruská vojska stahují od ukrajinských hranic, jak tvrdí Moskva.

Žádné důkazy o stahování ruských vojáků zatím nemá ani Londýn, uvedl dnes britský ministr obrany Ben Wallace. "Pozorování ukazují opak některých nedávných výroků přicházejících z Kremlu," řekl stanici BBC.

Známka uvolnění napětí?

Šéf diplomacie Evropské unie Josep Borrell stanici France Inter sdělil, že k oznámení Ruska o stahování jeho sil přistupuje s velkou obezřetností. Zprávy je podle něj potřeba nejprve ověřit. Pokud by se prokázaly, bylo by to jednoznačnou známkou uvolnění napětí mezi Západem a Moskvou.

Zdroj: DeníkRusko v blízkosti ukrajinských hranic podle některých západních zdrojů soustředilo přes 130 tisíc vojáků. Západ obvinil Moskvu z příprav invaze, což však Kreml odmítá s tím, že se jedná o vojenská cvičení.

Reznikov podle Reuters uvedl, že se ve čtvrtek virtuální formou zúčastní jednání ministrů obrany NATO, jejichž dvoudenní schůzka dnes začíná v Bruselu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který dnešek na Ukrajině vyhlásil dnem jednoty, v projevu k národu zdůraznil, že Ukrajince sjednocuje přání žít v míru, na což mají právo. "NIkdo jiný, jen my společně, můžeme ubránit náš domov," zdůraznil.