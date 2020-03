Máte zdravotní problémy?

Jsme s manželem zdraví, ale hlídáme se. Nakoupili jsme si hodně ovoce, abychom měli vitamín C. Přestali jsme sportovat, chodíme. Jakmile má člověk teplotu, hned jej dají do karantény.

Jak často měří lidem teplotu?

Měří vám ji několikrát denně. Třeba třikrát. Když jdete do metra, na autobus, do samoobsluhy i v některých restauracích. Tomu se člověk nevyhne.

Onemocněl někdo ve vašem okolí koronavirem?

Z manželovy rodiny nikdo, z mých kamarádek taky ne. Jedni známí, když přiletěli letadlem, hned je vzali do karantény, protože na palubě bylo podezření na koronavirus. Čtrnáct dní o nich nikdo nevěděl, ale podezření nepotvrdili.

Měla o vás vaše rodina v České republice starost?

Rodina i kamarádi mi psali. Byli vyděšení, co se u nás děje. Hodně zpráv bylo dramatických. Uklidňovala jsem je, že to zvládáme. Nejsem tady sama. Mám manžela, kamarády. Nechtěla jsem se vracet do České republiky, život mám nyní v Číně.

Čím vám koronavirus omezuje život?

Svátky prodloužili až do 10. února. Číňané vytvořili donášky. Kurýři vám i nakoupí v samoobsluze a dovezou vše až do domu. Před čtrnácti dny na ulici skoro nikdo nebyl.

Omezují vás omezení při práci?

Mám práci z domu, ale obecně kdo může, pracuje z domu, což není za normálního provozu v Číně až tak běžné.

Máte dostatečný počet roušek?

Nakoupili jsme si je docela brzy. Navíc v místní lékárně si je člověk po registraci mohl zamluvit. Snažíme se nechodit ven, když nemusíme, abychom tolik roušek nespotřebovali.

Mohou lidé z vašeho města cestovat?

Zrušili rychlovlaky a dálkové autobusy, ale lety ne, jen mezinárodní.

To znamená, že se zpátky do České republiky nedostanete?

Zrušili přímý let Čcheng-tu – Praha. Ale 25. února obnovili mezinárodní lety, od 28. by měl fungovat spoj mezi Čcheng-tu a německým Frankfurtem.

Mají Číňané strach a dělají si doma zásoby?

Například roušky byly vyprodané okamžitě, pak se nedaly sehnat. U ostatních věcí mi nepřijde, že by jich bylo málo. Je čerstvé maso i zelenina, zásobování funguje. Ale nedokážu říci, jak to v tomto ohledu vypadá na východním pobřeží.