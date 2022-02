Jak byste nazvala to, co se kolem Ruska, Ukrajiny a Západu nyní děje? Jde o civilizační válku, ve které se opět ocitá Ukrajina. Ukrajina, která je mezi Východem a Západem, se pokouší osamostatnit, dostat se z ruského područí a připojit k Západu.

Není to ale „jen“ hybridní válka?

Můžeme si říkat, že se jedná o zvláštní, hybridní typ konfliktu. Ale válka se vedla hybridními prostředky vlastně vždy. Žádná válka se nevedla současně bez války informační. Kvůli rozvoji technologií však informační válka nabyla na síle. A je jednou z nejsilnějších součástí tohoto válečného střetnutí.

Ukrajinský New York Rusům na dostřel. Na válku tu jsou zvyklí

Je to válka Ruska proti Ukrajině?

Ne. Dokonce i Rusko samo přiznává, že nevede válku proti Ukrajině. Ale že je to válka Ruska proti Západu, která se vede na Ukrajině. A čeká se na to, zda to Ukrajina ustojí a jestli se udrží na Západě. Nebo se znovu ocitne na Východě.

Mnoho odborníků se pokouší o srovnání se situací na Ukrajině v letech 2013 a 2014, kdy došlo k okupaci a anexi Krymu a kdy byl Rusy obsazen Donbas. Je situace dnes podobná tomu, co se dělo před osmi lety, i pro samotné Ukrajince?

Pokud jde o hrozbu okupace dalšího ukrajinského území ze strany Ruska, tak všeobecně řečeno o tom lidé na Ukrajině takto nepřemýšlí. Ne že by se nebáli války a že by byli úplně v klidu, ale panika na Ukrajině rozhodně nepanuje.

A proč? Vždyť kolem ukrajinských hranic je soustředěno mnoho ruských jednotek?

To soustředění je nebezpečné, ruské jednotky mohou zaútočit. Ale i podle ukrajinské vlády a armády nestačí ruské síly na to, aby dokázaly obsadit velkou část Ukrajiny, případně Ukrajinu celou.

Zdroj: Deník

A co tedy hrozí od ruských jednotek soustředěných u ukrajinských hranic?

Může se stát, především na východě Ukrajiny, kde je soustředěno nejvíce ruských vojáků, že dojde k dalšímu posunu fronty. A k zabrání například celé Doněcké a Luhanské oblasti. Dosud Rusové okupují pouze třetinu Doněcké i Luhanské oblasti. Dokončení okupace mají v plánu i tamní „republiky“, a je to jeden ze scénářů, který leží na stole v Kremlu.

Připravují se Ukrajinci na možnou válku s Ruskem?

Částečně ano, nakupují si zásoby, televize informují, co je třeba mít v pohotovostním zavazadle pro případ rychlé evakuace. To vše se ale děje v klidu, žádná panika není na Ukrajině znát a cítit.

EU a NATO dávají najevo, že stojí za Ukrajinou. Není ale Ukrajina z roků konfliktu s Ruskem už vyčerpaná? Jak by zvládla nové kolo války?

Záleží na tom, jak by ten konflikt vypadal. Pokud by se odehrálo něco podobného jako v roce 2014 na Donbasu, tak by to ukrajinská armáda zvládla. Dnešní ukrajinská armáda je v naprosto jiném stavu než v roce 2013, a to i z hlediska výzbroje. Stovky tisíc veteránů mají bojovou zkušenost. Armáda je velká, desátá největší na světě. Západ, včetně Česka, dodává zbraně a stojí reálně za Ukrajinou. Vzkaz Západu Rusku je jasný, budeme se bránit a budeme bránit Ukrajinu.

VIDEO: Rusko hrozí Západu válkou. Evropská reakce je slabá

Rusko varuje Západ, že nesmí přijmout Ukrajinu do NATO. Může se Ukrajina stát členem Aliance?

To je špatně položená otázka. My, členové Aliance, bychom si měli odpovědět na to, zda chceme, aby se Ukrajina stala členem NATO. Aby posílila nás. Nebo aby posílila Rusko v případě, že ji odmítneme. My se musíme rozhodnout, zda chceme a pomůžeme Ukrajině stát se součástí Západu. Aby nás Ukrajina posílila.

