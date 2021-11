"Můžeme potvrdit, že zahynulo pět lidí a přes dalších 40 bylo zraněno. Čísla se ale mohou změnit, protože shromažďujeme další informace," uvedla policie. Její šéf Dan Thompson odmítl zveřejnit podrobnosti o zadržené osobě. Policie také neuvedla, zda se jedná o teroristický čin.

Na videonahrávce je vidět, jak červený vůz SUV prolomí bariéry a vřítí se na ulici, kde se koná průvod. Zvuky hudby kapely vystřídají výkřiky. Na jiném videu je vidět, jak policisté na vozidlo střílí. Podle informací, která zveřejnila jedna z místních televizí, auto najelo do skupiny tančících dívek. Taneční klub potvrdil, že jeho členové a dobrovolníci jsou mezi zraněnými.

BREAKING: There are reports of a mass causality event in Waukesha. Looks like a red SUV drove through a crowd during the Waukesha Holiday Parade earlier today. This is video of the event that was live streamed on the city's Facebook page. We have crews en route to the scene @tmj4 pic.twitter.com/illpWWMk1Z