„Vyšetřovací zpráva tvrdí, že důvodem smrti byla kombinace vysokých teplot a těžkého terénu," zmiňuje list The Guardian.

Už když byla poblíž stezky Hites Cove Loop nalezena těla členů mladé rodiny, tedy jednatřicetileté Ellen Chungové, pětačtyřicetiletého Jonathana Gerrishe a jejich roční dcery Miju, vyšetřovatelé předpokládali, že za jejich smrtí mohly stát povětrnostní podmínky, na které trojice nebyla připravena.

Děsivý případ znovu ožívá. Student zmizel před 46 lety, teď voda vydala jeho vůz

„Tato tragická událost je dílem počasí," vyjádřil se v říjnu letošního roku šerif oblasti Mariposa Jeremy Briese. Ve stejnou dobu jeho úřad oznámil, že rodina zemřela kvůli přehřátí organismu a dehydrataci.

Nyní zveřejněná vyšetřovací zpráva příčinu smrti potvrzuje a navíc detailně popisuje, jak k podobné tragédií mohlo dojít. Gerrish a Chungová si zřejmě před výletem nezjistili dostatek informací o místě, kam se chystali. „Nedostatek stínu na trase, kterou rodina šla, a vysoké polední teploty v posledních letech přiměly místní obyvatele, aby se výletu do oblasti v létě vyhýbali. Ovšem mladá rodina se přistěhovala teprve nedávno," zmiňuje list The Guardian.

Gerrish a Chungová si s sebou rovněž na túru vzali pouze malou lahev s nápojem pro svoji dceru a batoh se zásobníkem na 2,5 litru vody - zřejmě si předem nezjistili, že teploty toho dne budou opravdu vysoké.

Emotivní příběh: Když byl dítě, unesli ho. Po 14 letech se opět setkal s rodiči

„Ráno sice teploměr ukazoval pouze jednadvacet stupňů, když ale byla mladá rodina na cestě, teplota stoupla na dvaačtyřicet stupňů. Podle Wesleyho Trimblea, ředitele pro komunikaci American Hiking Society, je důležité kontrolovat předpověď počasí nejen na widgetu na smarphonu, ale využít i sofistikovanější kanály. Například americký Národní úřad pro oceán a atmosféru nabízí webovou stránku s předpovědí počasí pro konkrétní oblast," poznamenává list The Guardian.

Dost vody i informací

Zástupci policie i odborníků na horské túry se nyní shodují, že případ smrti tříčlenné rodiny by pro všechny milovníky výprav do přírody sloužit jako varování - že přípravu na výlet do náročného terénu nikdy nelze podceňovat. Třeba American Hiking Society zveřejnila seznam desíti základních bodů, na které je nutné před výstupem myslet.

Například při túrách v horkém letním počasí je nutné mít u sebe dostatek vody - na což třeba právě mladá rodina nemyslela. „Je těžké říct, co přesně znamená dostatek vody. Ovšem pokud teploměr ukazuje třicítky a vyšší čísla, tak každá osoba by měla mít k dispozici alespoň litr vody pro každou hodinu, co bude v terénu," uvedl Trimble.

Rybáři netušili, s kým se začali hádat. Šílený maniak u jezera rozpoutal jatka

Podle něj je rovněž dobré si před cestou nastudovat, jak vypadají příznaky přehřátí organismu či infarktu. Výletníci by také měli dávat na sebe vzájemně pozor. „Je třeba se ujistit, že všichni pravidelně pijí vodu. Ve chvíli, kdy má někdo žízeň, už je dehydratovaný. Znamením, že je člověk dehydratovaný, jsou rovněž příznaky jako nevolnost či bolesti hlavy," upozornil Trimble.

Lidé by také před cestou měli někomu sdělit, kam se chystají, a jak dlouho tam asi chtějí setrvat - aby měl kdo zalarmovat pomoc, pokud by se výletníci nevraceli ve smluvený čas.