Litvínov /NA VLASTNÍ KŮŽI/ - Do fotoreportéra Deníku, jako psovoda – figuranta, se s chutí zakousl rozzuřený služební pes jménem Katt, což znamená Horký dech.

Běžím jak o život, v zádech cítím nepříjemné mrazení. Mám strach. Hrůzostrašné vrčení je blíž a blíž. Jako by za mnou běžel opravdový zabiják. Pes baskervillský.

V okamžiku se mi rozzuřený rotvajler zakousává do ruky. Smýká se mnou. Neudržím balanc a padám na zem. Běsnící pes se mnou hází ze strany na stranu. Připadám si jako hadrový panák.

„Drž ruce pořád od sebe. Nikdy je nedávej k tělu,“ zní mi stále v uších rady psovoda městské policie v Litvínově Petra Tymela.

Figurant psovodů má těžký život

V ochranném obleku jsem se rozhodl vyzkoušet práci policejního psovoda a především pak figuranta při cvičení ostrých služebních psů.

Ještě před tím, než jsem se postavil proti „čtyřnohým policistům,“ odkládám brýle a oblékám si mohutný ochranný oděv vycpaný vatou. Chránit má celé tělo před pevnými stisky tesáků.

Jedním z nich je i hrůzu nahánějící služební pes, pětiletý rotvajler Katt. Pochází z chovné stanice a má dokonce papíry, jde o šlechtěného psa. Jeho celé jméno zní Katt – Horký dech.

„Tady městská policie. Jménem zákona, stůjte! Slyším z povzdálí hlas psovoda Petra. Jeho výzvu naoko ignoruji. Utíkám dál. Psovod Radim Kuriljak se mezitím stává redakčním kolegou a fotí mé zadržení.

Opět na povel běžím a opět cítím nepříjemný strach i mrazení zároveň. Během vteřiny cítím zase na levé ruce pevný stisk tesáků rozzuřeného rotvajlera.

Škubnutí tělem a jsem rázem opět na zemi. Konečně přibíhá psovod Tymel. „Pusť!“ zavelel a Katt poslušně pouští můj rukáv. Psovod s Kattem odchází.

Pevný stisk Katta nevydržely hodinky

Mám čas na odpočinek. Třesu se po celém těle. Pot mi stéká po zádech a strachu se ne a ne zbavit. Zjišťuji, že pevný stisk zubů nevydržely mé hodinky. Ruku mám samou oděrku.

I přes silný ochranný oblek je má ruka poseta jednou modřinou vedle druhé. „Počkej večer, to bude daleko horší,“ žertuje psovod Radim Kuriljak.

„Dáme si to ještě jednou. Zkusíme teď revír. To znamená, že se schováš za roh psince a já Katta pustím, aby tě vyčmuchal. Neboj. Bude tentokrát jen štěkat, až tě najde. Nic víc. Jen v klidu stůj a pozor na ruce. Hlavně nevystrkuj z rukávu prsty, mohl bys o ně přijít!“ říká mi vážným hlasem psovod Tymel.

Ukrývám se. Čekám, jestli mě Katt najde. Naštěstí mu Petr nechává nasazený náhubek. Alespoň něco. A už je tu. Zuřivé vrčení a hrůzostrašný štěkot. Našel mě během okamžiku.

Z dálky slyším hlas policejního psovoda. Služební pes mi za zády nepříjemně štěká a občas košíkem zuřivě strká do těla. Čeká na jakýkoliv impuls.

„Pokud by ses pohnul, chtěl utéct nebo ho napadnout, pro Katta by to bylo znamení a šel by po tobě!“ vysvětlil psovod Tymel.

Vzorem pro všechny je Vilda Babička

Radim Kuriljak mezitím odkládá služební fotoaparát. „Všichni služební psi mají povinné atesty, které jsou vydávány na dva roky. Je to jakési osvědčení, které těmto psům umožňuje vykonávat zásahy u městské policie. Úzce spolupracujeme s hlavním komisařem, elitou policejních psovodů Vildou Babičkou a jeho kolegou Mírou Šimkem. Právě u nich také naši psi absolvují povinné přezkoušení. Pokud neprojdou, do zásahů nesmí,“ říká psovod litvínovských strážníků Radim

Dodává. „Vilda Babička je můj psovodský vzor. Jezdíme za ním s každým problémem, nebo jen tak pro rady. Vždy ochotně pomůže. Je to takový psovodský táta,“ říká o svém idolu Radim.

Psovod i pes musí být jedna duše

Psovodi jedním dechem dodávají, že starat se o služební psy, to není jen práce, ale i poslání a každý psovod je se psy sžitý a věnuje se jim ve dne v noci.

„Například Katt není jen služební pes, je to i můj soukromý pes. Jsme spolu proto čtyřiadvacet hodin. Je to kolega i člen naší rodiny. psovod si nemůže přijít do práce odsloužit si své hodiny a jít domů. O svého svěřeného psa se musí starat i kdyby nebyl jeho vlastní. Jedině pak se psovod může stoprocentně na svého čtyřnohého kolegu spolehnout. Musejí být sehraní,“ tvrdí Tymel.

Zasahují proti zlodějům i fandům

Služební psi městské policie v Litvínově stále častěji zasahují nejen při chytání zlodějů například v zahrádkářských koloniích nebo u zadržení agresivních pachatelů, ale často jsou psovodi nasazováni i na sportovní utkání, kdy hlídají rozvášněné fanoušky před stadionem.

Velkými pomocníky jsou služební psi i v případě pochodů extrémistů v Janově, kdy se rovněž osvědčili.

„Každý z našich služebních psů si připsal za svou letitou práci u policie nejedno úspěšné zadržení, často i nebezpečných pachatelů trestné činnosti,“ řekl další psovod Michal Schreiber.

Strážníci – psovodi zasahují také ve spolupráci s městským útulkem i u odchytů zatoulaných nebo opuštěných psů. Speciálně vyškolení psovodi každého takového čtyřnohého tuláka odchytí a převezou do útulku.

V útulku jsou policisté jako doma

„V případě, že pes se jen zaběhl a má známku, tak neprodleně kontaktujeme majitele a psa mu předáváme v rekordním čase. V opačném případě pak takový tulák čeká, než se o něj jeho pán sám přihlásí,“ vysvětlil psovod Radim.

Psovodi ale nezasahují jen u psů, ale jsou povoláváni i k odchytům jiných zvířat. Strážníci tak mají na svém kontě i kuriózní zákroky, například při vyproštění nutrie z plotu, sundavání kočky ze stromu, odchytu zmije ze sklepení panelového domu nebo vysvobození srnky uvízlé v kanálové vpusti.

Litvínovská městská policie také uspořádala 10. ročník soutěže psovodů městských policií a ozbrojených sborů.

Sklízejí úspěchy i ve sportovní kynologii

Do soutěže se zapojilo celkem 15 psovodů městské policie z Ústí nad Labem, Kadaně, Kutné hory, Mostu a psovodi státní policie v Mostě.

V kategorii družstev získalo hlavní cenu a putovní pohár města Litvínova zpět družstvo litvínovských strážníků, a to psovodi Petr Tyml a Michal Schreiber.

Druhé skončilo družstvo psovodů státní policie z Mostu a třetí byli psovodi z Ústí nad Labem.

Litvínovský strážník Petr Tyml spolu se svým služebním psem Kattem se po soutěži navíc umístil i na prvních místech v kategoriích: nejlepší jednotlivec a nejlepší obrana.