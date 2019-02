Liberecko - Zřícenina hradu Trosky se podle ankety stala nejzáhadnějším turistickým místem v České republice. Podle pověsti ukrývají v podzemí poklady loupeživých rytířů. Vchod do sluje ale zůstává neobjeven.

Tajemné a magické Trosky jsou vidět ze široka daleka.



Však také jejich vyzývavá dominanta přispěla k tomu, že husitské vojsko přehlédlo hrad Kost, ležící v údolí, a rovnou se vydalo obléhat Trosky. Neúspěšně. Tenkrát byl hrad v nejlepších letech.



Zřícenina původně gotického hradu pochází ze 14. století. Založili jej pánové z Vartenberka. Využili dvou strmých čedičových skalisek a teprve uvnitř vybudovali vnitřní hrad.

Od husitů k Máchovi

Po dlouhou dobu nebyly Trosky dobyty, ačkoli se o to mnozí pokoušeli.



„Za Oty z Berkova mladšího, zarytého katolíka, přitáhli na hrad kališníci, avšak odešli s nepořízenou. Když hrad ukořistil jistý Kryštof Šof, aby se tu usadil s druhem Švejcarem a loupeživými výpravami sužoval okolí, pokusil se mu utnout řádění tehdejší východočeský zemský správce. Psal se rok 1440 a Trosky opět zůstaly nepoškozeny,“ vypráví se v kronikách.



Teprve o patnáct let později byla stavba prodána majiteli sousedního panství Kost. Za dalších čtrnáct let byl hrad poprvé dobyt, pak měnil majitele a chátral.



Od roku 1821 byl jejich majitelem Jan Lexa z Aehrenthalu. Ten skoupil celé bývalé panství Albrechta z Valdštejna.

Podle jedněch šlo o typického představitele zbohatlické generace, podle jiných o osvícené lidi, kteří se v oblasti Českého ráje pokoušeli zrekonstruovat romantické zříceniny hradu a jako první budovali systém turistických cest se skalními vyhlídkami. Bohužel snahy o zvelebení a rekonstrukci Trosek přerušila smrt jejich majitele.



Romantismus 19. století přivedl na úchvatné skalní věže první návštěvníky. Mezi nimi i slavného básníka Karla Hynka Máchu.



„Mácha se sem vydal dokonce dvakrát. Poprvé v rámci své první cesty do Krkonoš roku 1893, o dva roky později podruhé. Údajně vznikla na hradě i Máchova vlastnoruční kresba romantického torza, ale ta se bohužel na rozdíl od jiných nedochovala,“ říká moje průvodkyně Klára Dvořáková, která se podílí na projektu S Máchou po Čechách.

Příroda i panenky

V současnosti jsou zde vybudované vyhlídky a hrad je v sezóně veřejně přístupný, ovšem bez komentované prohlídky s průvodcem.



Trosky nadchnou milovníky kultury i přírody. Okolní údolí skrývají nejkrásnější rybníky Českého ráje a kolem zříceniny se rozprostírá několik přírodních rezervací a památek.



Samotné Trosky, unikátní sopečné komíny, jsou vyhlášeny za chráněnou přírodní památku.



Za procházku stojí nedaleko se nacházející rezervace Apolena, která zahrnuje skalní masiv a samostatné věže z měkkého pískovce.

Lanové centrum

Pokud se nespokojíte se samotnou prohlídkou skalní zříceniny a okolními procházkami, třeba vás nadchne adrenalinové lanové centrum. V nedalekých Troskovicích vás potěší soukromé muzeum panenek a medvídků, historických hraček a kočárků.



A ještě důležité upozornění: Při návštěvě zříceniny Trosky můžete využít slevy na vstupném. Ta je určena návštěvníkům, kteří na hrad Trosky přijedou ze ZOO Liberec nebo ze zámku Hrubý Rohozec.



Sleva platí i v opačném směru, tedy pokud se z Trosek vydáte k Hrubému Rohozci u Turnova.

