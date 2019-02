Ústí nad Labem - Dny otevřených dveří proběhnou v zařízení na Severní Terase v Ústí nad Labem od pondělí do pátku.

Pánský klub? Dámský klub? Nikoliv. Dětský klub – to je to, co teď může zajímat rodiče malých dětí, kteří chtějí mít jistotu, že o jejich ratolesti bude během pracovního dne dobře postaráno a ještě se něco naučí. Takový dětský klub s názvem Želvička provozuje na ústecké Severní Terase Lenka Varclová. Jak to v něm chodí, se budou moci maminky (a samozřejmě tatínkové) přesvědčit během příštího týdne. Od pondělí 29. srpna do pátku 2. září se tady totiž od 9 do 12 hodin a od 16 do 18 hodin uskuteční dny otevřených dveří.

Bez maminek…

Od pondělí do pátku jsou totiž dopoledne věnována BabyClubu pro děti od 2 do 7 let. Bez maminek. A odpoledne se pak tady věnují zájmovým činnostem.

„Naším cílem je vytvářet pro děti příjemné prostředí a hravou formou rozvíjet jejich osobnost. Každý týden připravuji nové téma, básničky, písničky, pohybové aktivity a další. Děti se pomocí didaktických pomůcek a nejrůznějších výtvarných činností učí poznávat svět kolem sebe. Vedeme děti k samostatnosti, navazování nových kamarádských vztahů a začlenění se do kolektivu,“ říká Lenka Varclová.

Deník už toto nevšední zařízení navštívil, v únoru letošního roku. „Myslím, že maminky oceňují, že se dětem někdo věnuje. Nechtěla jsem dělat takové to mateřské centrum, kam si přijdou vypít kafe a přitom jsou pořád s dítětem. Nechtěla jsem ani klasickou školku. Proto dětský klub. Jde o to, aby nebyly pořád s mámou, která si tak může na pár hodin odpočinout, zařídit si třeba důležité věci, na které by čas jen těžko hledala,“ vysvětlovala nám tehdy, co ji k založení Želvičky vedlo, Lenka Varclová.

Režim ale nechybí

I když nejde o mateřskou školu, režim tu špunti nastavený mít musí. Děti do svačiny a po ní mají pod taktovkou vitální „tety“ stále co na práci, jedna aktivita stíhá druhou – cvičeníčko, kreativní tvoření, písničky, básničky…

Jednou týdně odpoledne do Želvičky spěchají caparti na kroužek s kouzelným názvem Tvořílek. V něm si zkoušejí nejrůznější techniky a podle Lenky Varclové se opravdu „chytl“ a je o něj zájem, ačkoli Želvička zatím funguje necelý rok.

V čem je jiná, než například vzpomínaná klasická mateřinka, se mohou dospěláci přesvědčit už za několik dní.

Dny otevřených dveří:



Kde?

Dětský klub Želvička

ulice Mezní 2854/4

budova MARTIA na Severní Terase, Ústí nad Labem



Kdy?

29. srpna – 2. září 2011

9 – 12 hodin

16 – 18 hodin