Ústecký kraj, Česká republika – Organizátor happeningu v pondělí čekal na čestná prohlášení od účastníků. Teprve pak se výsledek zanese do České databanky rekordů.

Sečíst údaje v čestných prohlášeních a může se slavit rekord. S největší pravděpodobností ho totiž zapsala nevšední akce, která v Česku proběhla v den státního svátku v pátek 28. října. Na pokus o rekord v sázení stromů se totiž chystaly v celé republice na tři tisíce lidí, mezi nimiž pochopitelně nechyběli jednotlivci a skupiny z Ústeckého kraje.

„Oficiální výsledek pokusu o rekord v sázení stromů oznámíme 3. listopadu po zpracování všech došlých čestných prohlášení a fotografií. V tento den, v 15 hodin, také umístíme na web (http://www.nadacepartnerstvi.cz/stromzivota/rekord-v-sazeni) definitivní tabulku účastníků rekordu a fotografie z výsadeb,“sdělila Lenka Vodičková z Nadace Partnerství, organizátorka rekordu.

Jak informovala, do pondělní patnácté hodiny zatím obdrželi čestná prohlášení ze čtyř výsadeb z Ústeckého kraje: Pět zaměstnanců Vězeňské služby ČR a odsouzených v Bělušicích vysadilo v okolí věznice pět stromů – hrušeň, jabloň, meruňku, slivoň a třešeň. Pětičlenná skupinka z Ekologického centra Most při Výzkumném ústavu pro hnědé uhlí, a. s. vysadila ve Vinohradské ulici v Mostě lípu srdčitou. Klub českých turistů při Centru volného času Most zorganizoval v Zahradě na Novém světe 1247 v Mostě - Souši vysazení dvou hrušní. Podílelo se na něm sedm nadšenců. Osm lidí z Technických služeb města Most za Statutární město Most vysadilo v areálu rekreační plochy Matylda celkem 50 stromů. Šlo o druhy topol bílý, topol osika, javor klen.

K sázení se přihlásili i obyvatelé obce Bělušice s osadou Bedřichův Světec a Odolice, Občanské sdružení Békadilkoš v Lovosicích, Mateřská škola speciální Žatec, ve Velkém Šenově 5. Pionýrská skupina Děčín, Ekologické centrum Žatec, Kulturně školská komise při městě Dolní Poustevna, v Krupce MC Permoníček Krupka, o. s., Podkrušnohorský zoopark Chomutov, p. o, žáci a učitelé 1. stupně ZŠ Na Valech Litoměřice a ve Slavětíně na Lounsku občanské sdružení Pro krajinu, rodiny i jednotlivce k výsadbě stromů na svých zahradách.

K historicky prvnímu pokusu o český rekord v sázení stromů se z celé České republiky přihlásilo 3 037 lidí s výsadbou 5 562 stromů. Rekord spočívá v celkovém množství vysazených stromů a lidí zapojených do sázení v tomto konkrétním dni. Všechny vysazené stromy a zúčastnění lidé se pak sečtou a jejich výsledné množství bude pelhřimovskou Agenturou Dobrý den zaneseno do České databanky rekordů.