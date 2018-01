OBRAZEM: Koledníci Tříkrálové sbírky vyrazili na desítky míst

Liběšice, okres Louny - Tříkrálová sbírka už je v plném proudu.

Koledníci Tříkrálové sbírky z liběšické farnosti už také vyrazili do různých koutů regionu.Foto: Deník / Dlouhý Hynek

Koledníci Tříkrálové sbírky z liběšické farnosti už také vyrazili do různých koutů regionu. Během příštích dní navštíví desítky míst Lounska a Žatecka. Tříkrálová sbírka probíhá také na Podbořansku. Sbírku, která patří mezi největší charitativní projekty u nás, pořádá každoročně Charita Česká republika. Do ulic obcí a měst vychází v celé republice více než 14 tisíc kolednických skupinek, což je přibližně 50 000 dobrovolníků. V regionu jde výtěžek například na charitní šatník, nákup sportovních her pro děti nebo na školnípomůcky pro sociálně slabé.