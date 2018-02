Okres Louny: Šest znásilnění. Všechny oběti násilníky znaly

Okres Louny - Policie loni všechny pachatele znásilnění odhalila. Kriminalisté v regionu v roce 2017 šetřili také šest smyšlených případů.

Pouta. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Bílek

Bývalí milenci, manželé, někdo z rodiny, známí… Ve všech šesti případech znásilnění, které loni šetřili kriminalisté v regionu, oběti znaly pachatele. Že oběti znají násilníky velmi často, potvrzují v okrese Louny i dlouhodobé statistiky.

„Policisté v regionu přijali v loňském roce dvanáct oznámení s podezřením na trestný čin znásilnění. U šesti případů se skutek nestal, v šesti případech se po provedeném šetření znásilnění prokázalo,“ uvedla pro Deník policejní mluvčí Irena Pilařová. Ve třech kauzách figurují mladiství.

Loňských šest znásilnění je v okrese Louny nejvyšším číslem za posledních deset let. Naopak žádné policisté neevidují v roce 2009.

Loňská vysoká čísla

Z policejních statistik vyplývá, že oběti velmi často násilníky znají. V loňském roce v okrese Louny to tak bylo ve všech šesti kauzách. „Ve všech případech měl pachatel svou oběť znát,“ uvedla k loňským případům policejní mluvčí.

Tato skutečnost se potvrzuje i dlouhodobě. Bývalí milenci, manželé, druh s družkou, přítel. Známí, či lidé, které znají od vidění. Znásilnění v rodině, nevlastní otec, strýc…

Také v minulosti bylo velmi časté, že pachatel a oběť nebyli neznámí lidé. V letech 2015 a 2016 to například bylo u poloviny případů. V letech 2013 a 2012 u všech.

Oběti jsou hlavně ženy

I loňské statistiky potvrdily, že znásilnění páchají ve velké většině, téměř v drtivé, hlavně muži na ženách. Loni v regionu v pěti ze šesti případů, v jednom případě byl pachatel i oběť stejného pohlaví.

Najdeme ale i výjimky. „Nestandardní“ byl z tohoto pohledu v okrese Louny rok 2014. Tehdy ze čtyř znásilnění byl třikrát obětí chlapec. Jeden skutek se odehrál mezi bratry, druhý mezi nezletilými hochy a ve třetím případě přinutil mladistvý stejně starého chlapce k orálnímu sexu. Také v roce 2015 se jeden případ ze dvou stal mezi mladistvými hochy.

Od roku 2012 do roku 2017 šetřili kriminalisté v okrese Louny celkem 35 případů znásilnění, pokusů o ně, ale i smyšlených kauz, událostí, které se nestaly, nebo se je nepodařilo prokázat.

Smyšlené kauzy

Vymyšlené příběhy přitom slyší policisté poměrně často. V loňském roce bylo v okrese Louny hned šest smyšlených případů, tedy polovina všech, které policie prověřovala.

Za posledních šest let bylo smyšlených kauz 17, téměř polovina všech oznámení. Asi nejvážnější případ se stal v roce 2013. V Žatci si tehdy šestnáctiletá dívka znásilnění vymyslela, protože se bála přijít pozdě domů. Domnělý pachatel byl tehdy dokonce už ve vazbě, než se zjistilo, že se celý příběh odehrál jen v hlavě mladé dívky.

Dokonaných znásilnění a pokusů o ně od roku 2012 do roku 2017 vyšetřovali kriminalisté v regionu 18. V roce 2012 tři, rok poté jedno. V roce 2014 to byly čtyři případy, v roce 2015 dva, stejně jako rok poté. Loni to bylo šest případů.

Dopadení pachatelé

Dobrou zprávou je, že pachatele se daří chytat. Letos stoprocentně, všech šest násilníků bylo odhaleno, dlouhodobě téměř stoprocentně. „Všechny případy z roku 2017 se podařilo policistům objasnit,“ potvrdila Pilařová. Za posledních šest let, od kdy má Deník k dispozici podrobné statistiky, kriminalisté odhalili v okrese Louny 17 z 18 pachatelů znásilnění.

Kolem tématu znásilnění se mnohdy v regionu „točí“ také různé fámy. O znásilňování a přepadávání v žateckém, podbořanském, postoloprtském či lounském parku. Tyto historky jsou často doloženy „pravdivými“ příběhy. Odborníci ale upozorňují, že pravdivé nejsou. Žádný případ seriového znásilňování v posledních letech v okrese Louny policisté neevidují.