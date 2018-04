Bez práce? Skoro nikdo... V Chrabercích a Želkovicích je jediný nezaměstnaný

Okres Louny - Nezaměstnanost je rekordně nízká. V některých obcích mají práci téměř všichni. Firmy mají potíže najít zaměstnance. Přesto někde zůstávají čísla vysoká, problémy jsou s kvalifikací, někdo pracovat nechce.

Peníze. Ilustrační foto.Foto: shutterstock

Potkáte tam maminky na mateřské, seniory a děti. Ale nikoho, kdo by si zoufal, že nemá práci. Takový je obrázek ve Všehrdech na Chomutovsku, Chrabercích na Lounsku nebo Volevčicích na Mostecku. Bez práce tam je jediný člověk, jsou to obce s nejnižší nezaměstnaností v regionu. Pomáhá dobré spojení do větších měst, Prahy, průmyslových zón nebo dobrý zaměstnavatel v blízkosti.

V Chrabercích v okrese Louny nemá zaměstnání jen jediný člověk z 81 lidí, kteří mohou pracovat. Nezaměstnanost je tam 1,23 %. „Je od nás dobré spojení do Loun, Prahy i průmyslových zón. To je myslím základ. Autobusové spojení máme dobré. Hodně lidí také jezdí autem do Loun a odtamtud autobusem do Prahy, tam to jezdí také dobře. Těch je opravdu dost,“ naznačuje příčiny extrémně nízké nezaměstnanosti starostka Chraberců Jana Slanařová.

I další obce s nízkou nezaměstnaností v regionu mají podobné podmínky. V Želkovicích je nezaměstnanost jen 1,59 %, nad 2 % jsou v Rané, Pnětlukách či Nové Vsi.

Dobré spojení je základ

Na Chomutovsku je vůbec nejnižší nezaměstnanost ve Všehrdech (0,92 %). Bez práce je tam také jen jeden ekonomicky aktivní člověk ze 109. Ve Vrskmani je nezaměstnanost 1,52 %, dva lidi jsou bez práce v Pesvicích (2 %), následuje Perštejn. „Máme v obci věznici, to je dobrý zaměstnavatel. Většina lidi z obce dělá tam,“ zdůvodňuje nízká čísla ve Všehrdech starosta Miloslav Mandík.

Na Mostecku jsou nejnižší čísla ve Volevčicích (1,53 %). Také tam je bez práce jediný člověk. Těsně nad 2 % jsou v Klínech a Brandově.

I přes velmi dobrou situaci na trhu práce pořád ale zůstávají obce, kde se snižovat nezaměstnanost příliš nedaří. Podle odborníků za to může hlavně nižší kvalifikace, hodně lidí tam má nízké nebo dokonce základní vzdělání. Na vině je také horší dostupnost. V těchto obcích je také více lidí, kteří pracovat prostě nechtějí.

Na Mostecku je vůbec nejvyšší nezaměstnanost v Obrnicích. Bez práce jsou tam téměř dvě stovky lidí z 1 436 ekonomicky aktivních – 13,72 %. Přes 10 % je ještě v Českém Jiřetíně. Na Chomutovsku vede v nelichotivém žebříčku Rokle – 12 %. „Jedná se z velké části o lidi, kteří dlouhodobě nechtějí pracovat. Ty je pak těžké nějak zaměstnat,“ přiznává Renata Kobzová, starostka Rokle.

Někde zůstávají čísla vysoká

Na Lounsku byly dlouho ve vedení například Blažim nebo Velemyšleves. V krizových letech se tam nezaměstnanost pohybovala i okolo 40 %. Obce nedaleko zóny Triangle si ale výrazně polepšily. Aktuálně je nejhorší situace v Měcholupech (10,19 %) a Chožově (10,05 %). „Řada lidí tu pracovala v zemědělství, ta místa zanikla a lidé těžko hledali nová. Problém byl často, že na nic jiného neměli bohužel kvalifikaci,“ myslí si Boris Košťák, místostarosta Měcholup.

Ekonomice a firmám se v poslední době daří, nezaměstnanost je rekordně nízká, na trhu práce ale přináší tyto pozitivní zprávy také problémy. Firmy se potýkají s velkým nedostatkem kvalitních lidí. Nemohou už delší dobu sehnat dostatek spolehlivých pracovníků. „Získat a hlavně udržet kvalitní zaměstnance je v současnosti velký problém,“ říká Jan Novotný ze společnosti Koito Czech, která v Žatci vyrábí světla do aut. Nedostatek zaměstnanců musí nahrazovat agenturní pracovníci hlavně z ciziny.

Podobný problém mají prakticky všechny společnosti v průmyslových zónách v regionu. Hledají vysokoškoláky, středoškoláky, ale ve velkém počtu i vyučené. „Dostatečný počet technicky vzdělaných lidí, co umí a svému oboru rozumí, není. Sháníme neustále celou řadu profesí,,“ říká Miloš Kubelík, generální manažer lounské společnosti Aisan.

Firmy mají potíže

Jako hlavní důvody vidí firmy špatný systém technického vzdělávání, problém je u některých uchazečů také s pracovní disciplínou a návyky. V regionu má navíc už brzy otevřít továrnu také Nexen, obří investice nabídne další stovky míst.

Na trhu ale chybí mnoho profesí. Nejen ve výrobních závodech, ale také sestřičky, lékaři, řidiči a další.

A jak jsou na tom okresy našeho regionu v porovnání s celou republikou. V celé zemi je nezaměstnanost ve výši 3,7 %, v Ústeckém kraji 5,5 %. Mostecko je třetím nejvíce nezaměstnaným okresem v republice (7,1 %), Chomutovsko je osmé (5,9 %) a Lounsko třinácté (5,2 %). Vůbec nejvyšší nezaměstnanost je v Karviné (7,8 %), nejnižší naopak v okrese Praha – východ (1,3 %).