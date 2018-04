Čertovka je nadějná lokalita, říkají hledači úložiště radioaktivního odpadu

Mistři a příbuzní pracovníci ve stavebnictví mistr stavební výroby. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce : Kryry, stavby do vzdálenosti 50 km, požadujeme vzdělání se stavebním zaměřením, ŘP sk. B, autorizace výhodou , kontakt tel.: 777737548, e-mail: buresova@silhanek.cz. Pracoviště: Šilhánek a syn, a.s., Samota, č.p. 601, 439 81 Kryry. Informace: Marie Burešová, +420 777 737 548.

Pomocní pracovníci v lesnictví a myslivosti Lesní dělník. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 100 kč, mzda max. 130 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Samota 601 Kryry, požadujeme : vyučení v oboru lesní dělník nebo minimálně 5 let praxe , průkaz k obsluze křovinořezu, motorové pily, ŘP sk. B a T. Výhodou osvědčení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I.stupně. Práce v okruhu 30 km od Kryr, kontakt: tel.: 777737548, e-mail: buresova@silhanek.cz. Pracoviště: Šilhánek a syn, a.s., Samota, č.p. 601, 439 81 Kryry. Informace: Marie Burešová, +420 777 737 548.

Zákaznický servis - Zákaznický servis Pracovníci v zákaznických 16 000 Kč

Pracovníci v zákaznických kontaktních centrech TELEFONNÍ KONZULTANT/-KA. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 16000 kč, mzda max. 21000 kč. Volných pracovních míst: 3. Poznámka: TELEFONNÍ KONZULTANT/-KA, Náplň práce: , - poskytování informací zákazníkům , - jednoduchá práce na PC, Požadujeme: , - komunikativnost, chuť pracovat, - zodpovědný přístup k práci , Co nabízíme: , - dlouhodobé a stabilní zaměstnání , - HPP (možno i na DPČ) , - fixní plat a nadstandardní neomezené finanční bonusy dle vašich schopností , - matky s malými dětmi - po domluvě možná individuální pracovní doba , - možnost kariérního růstu , - hledáme i zkušené operátory/-rky a teamleadery do vedoucích pozic , Rozšiřte řady zaměstnanců nejprestižnější a nejúspěšnější telekomunikační společnosti ve vašem okrese a okolí. Přijmeme nové kolegy do zákaznického kontaktního centra. Reprezentativní prostory, příjemný a profesionální tým všech věkových kategorií. , HLÁSIT SE: Macešková Denisa, tel.: 601158251, e-mail: info@avacall.cz. Pracoviště: Ava call spol. s r.o.-louny, Mírové náměstí, č.p. 127, 440 01 Louny 1. Informace: Denisa Macešková, +420 601 158 251.