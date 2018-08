Odpočinek, osvěžení, klid... Nechranice lákají dovolenkáře

Žatecko - Přehrada je stále rájem rybářů a jachtařů. Na Nechranice míří odpočívat lidé z širokého regionu. Tamní pláže a kempy nabízejí klidné prostředí, nejsou přeplněné.

Stanování je pořád oblíbeným způsobem, jak trávit dovolenou. Na Nechranické přehradě v kempu U Hráze je spokojený Zdeněk Kuneš se svými vnučkami.Foto: Deník / Hynek Dlouhý

Kempingové židličky, malý skládací stoleček, na něm plynový vařič a v ešusu právě probublává gulášová polévka z pytlíku. Jako druhý chod budou k večeři buřty na ohníčku. Určitě budou vynikající. Stan ve stínu stromů, na dohled od břehu Nechranické přehrady, kolem dovádí vnouček. Za chvilku se půjde s babičkou zchladit do vody, zařádí si na nafukovacím lehátku. „Hlavní je si odpočinout,“ libuje si na dovolené na Nechranicích Milan Bačovský.

U Nechranické přehrady tráví v Autokempu Vikletice dny volna s manželkou a vnukem. „Chceme hlavně vnukovi ukázat, jak se stanuje. Vaříme si, chodíme do okolí, voda je parádní. Je to ideální odpočinek,“ pokračuje Bačovský. V Autokempu Vikletice nabízí minigolf, volejbal, stolní tenis. Kromě stanů a karavanů tam jsou k dispozici také chatky. Za stan tady zaplatíte od 60 korun, za osobu 50 a za auto 75.

Ráj rybářů a jachtařů

Na přeplněné pláže si na Nechranicích ale rozhodně nelze stěžovat. Místa je dost, navíc tamní rozlehlé kempy nejsou tak turisticky vytížené. V kempech na Nechranicích je mnoho a mnoho „návštěvníků“, kteří tam pobývají dlouhodobě. Ti výrazně převažují. Svůj karavan s přístavbou natrvalo tam mají za poplatek celoročně, vlastně jako takovou rodinnou chatu. Řada z nich je rybářů.

Nechranická přehrada je totiž stále vyhlášeným místem rybářů a jachtařů. V kempech je ale možné si chatku i půjčit, míří do nich také dost stanařů. Jako například studentky Pavla a Věra z Chomutova. Stan si postavily v Kempu U Hráze. „Přijely jsme si s kamarádkou odpočinout. Máme týden dovolenou,“ prozradily dívky.

A co návštěvníkům všech kempů nejvíce chybí? Další služby, hlavně dobře zásobený obchod. Shodují se, že to je největší nedostatek. Pokud chtějí něco mimo úplně základních věcí, které krámky nabízí, musí vyjet do okolí. V některých kempech obchůdek úplně chybí, někde je nutné objednávat i pečivo.

Chybí obchůdky

Kemp U Hráze nabízí dětské hřiště, trenažér plachetnice, tenisové kurty, stoly na stolní tenis a plážový volejbal. V hospůdce, hlavně o víkendech, hraje muzika. Stan tam letos vyjde od 70 korun, za osobu zaplatíte také 70, za auto 60 korun. Na léto oblíbený kemp chystá řadu projektů. „Máme hodně jachtařských akcí,“ říká Eva Vrabcová, která pracuje na recepci.

Jen pár kroků od vody, která je podle hygieniků stále vhodná ke koupání, mají stan také Zdeněk Kuneš s manželkou a dvěma vnučkami. Přijeli z Teplic. „Jezdíme na lodičce, koupeme se, občas vyrazíme na výlet. Moc se nám tu líbí. Odpočinek a klídek. Je to super,“ je spokojený Zdeněk Kuneš.