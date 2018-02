32 metrů, 220 tun. Lounským okresem projede v noci na pátek nadměrný náklad

Okres Louny - Obří náklad pojede napříč celým regionem, od Lubence přes Žatec, Louny a Libčeves.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Po silnicích Plzeňského, Karlovarského a Ústeckého kraje tento týden pojede nadměrný náklad. Souprava o délce 31,5 m, výšce 4,5 m, šířce 5,80 m a hmotnosti 220 tun jede z Plzně do Lovosic.

V noci ze čtvrtka 8. na pátek 9. února projede také přes okres Louny. Vyjede z Bochova na Karlovarsku ve 20 hodin a do Lovosic by měla dorazit v 0.30 hodin. Souprava pojede po trase Bochov - Lubenec - Petrohrad - Strojetice - Radíčeves - Žatec - Trnovany - Lipenec - Zeměchy - Louny - Libčeves - Želkovice a dál do Lovosic.

(pol)