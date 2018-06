73 kluků, 98 odložených holčiček. Jinde pomáhají, na Lounsku babybox chybí

Lounsko - Po republice je schránek pro „nechtěné děti“ 74. Zachránily už 171 novorozenců.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Maruška byla už 171. děťátkem odloženým v Česku do babyboxu. Před několika dny ji někdo dal do brněnské schránky pro „nechtěné děti“. Babyboxy si tak připsaly další zachráněné novorozeně. Přesto jsou okresy, kde tyto schránky chybí. Například Lounsko.

V Ústeckém kraji je babyboxů sedm, dětí do nich bylo odloženo sedmnáct. Výjimkou je však Lounsko a Žatecko, kde se pro ně nedaří najít umístění. „Opakovaně jednáme o různých místech v obou městech, oslovili jsme také žateckou nemocnici, kde by umístění bylo ideální, ale zatím bez úspěchu. Budeme to ale zkoušet dál, snad se to jednou podaří,“ doufá zakladatel babyboxů Ludvík Hess.

V babyboxech bylo od roku 2005 nalezeno 73 kluků a 98 holek. V regionu našli zdravotníci dvě děti v Kadani, kde babybox funguje už od roku 2007. V Mostě, kde je schránka od roku 2010, to byly čtyři děti. V Chomutově evidují jednoho novorozence.

V okrese Louny se v minulých letech uvažovalo například o sídle záchranky, o dětském domově, ale všechna jednání skončila neúspěchem. Buď kvůli tomu, že v místě nebyla nepřetržitá služba, nebo kvůli nevhodnosti umístění. Hess oslovil také lounskou nemocnici, ani tam ale neuspěl. „O zřízení babyboxu neusilujeme. Nemocnice Louny nedisponuje ani novorozeneckým ani dětským oddělením, a není tudíž pro potřeby těchto nejmenších pacientů patřičně vybavena,“ sdělila Lucie Drahošová, mluvčí skupiny Agel, která lounský špitál vlastní.

Není personál

A žatecká nemocnice? S tím, že by jediný špitál s akutní péčí v okrese byl nejvhodnějším umístěním, souhlasí i vedení Žatce a Loun. „Kdekoli jinde než v nemocnici by to podle mého nebylo vhodné. Zároveň ale chápu, že je důležité pro něj zajistit personální a technické zázemí. A právě kvůli některým provozním věcem, které naše nemocnice zatím nemůže garantovat, tam prozatím není. Můžeme se o tom bavit v budoucnu,“ uvedla starostka Žatce Zdeňka Hamousová.

Dříve nemocnice odmítala schránku kvůli finančním potížím, ty se v dalších letech ale podařilo vyřešit. Poté stála v cestě výstavba nového dětského pavilonu, z toho ale prozatím sešlo. Nyní má špitál personální problémy. „Nyní to pro nás není priorita, a to kvůli personálním a technickým možnostem nemocnice. V dojezdové vzdálenosti jsou babyboxy v Kadani, Chomutově a Mostě,“ připomněl ředitel žatecké nemocnice Jindřich Zetek.

„Nároky na personál nejsou prakticky žádné. V první chvíli tam nemusí být ani lékař. Stačí jakákoli stálá služba, kdokoli, kdo dítě přikryje,“ namítl Hess.

Vedení špitálu si to ale nemyslí. Připraven by prý musel být stále specialista. „Nemůžeme si dovolit, aby se něco stalo. Nyní to není v našich možnostech,“ dodal ředitel nemocnice.