800, 125, 100 a 40 let. Dobroměřice slavily hned několik výročí

Dobroměřice - V sobotu 8. června v Dobroměřicích na Lounsku oslavili hned čtyři výročí: 800 let od první písemné zmínky o obci, 125 let od vzniku místního sboru dobrovolných hasičů, 100 let od založení Sokola v obci. A v září tomu bude 40 let od otevření dobroměřické mateřské školy.

Oslavy v Dobroměřicích provázela skvělá nálada | Foto: Radek Kučera

Při oslavách se představily místní spolky, veřejnosti se otevřely i obecní budovy, aby mohli lidé posoudit, jak se za uplynulá léta změnily. Odpoledne prošel obcí slavnostní průvod s hudbou, mažoretkami, kočárem taženým koňmi, historickými hasičskými stříkačkami a dalšími vozy. Na fotbalovém hřišti proběhly netradiční soutěže týmů. Akci zakončila večerní taneční zábava v místním kulturním domě. V neděli se pak konal dětský den. Odpolední program završila oblíbená pěna od hasičů a opékání vuřtů.

