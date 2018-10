Absolventi pokles nezaměstnanosti nezastavili. V září dosáhla tří procent

Montážní dělníci ostatních výrobků Montážní dělníci ostatních výrobků. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 14600 kč. Volných pracovních míst: 5. Poznámka: místo výkonu práce: Louny, Sinit Kunststoffwerk , flexibilní přístup k práci, manipulační zručnost, spolehlivost, krátkodobé zaměstnání, kontakt: tel.: 777209909 od 9,00 do 15,00 hod, e-mail: n.romanukova@partnerswork.cz. Pracoviště: Partners work družstvo, pracoviště sinit kunststoffwerk louny, Průmyslová, č.p. 2728, 440 01 Louny 1. Informace: Naďa Romaňuková, +420 777 209 909.

Ostatní specialisté v oblasti práva a příbuzných oblastech jinde neuvedení odborný rada - právník. Požadované vzdělání: vysokoškolské. Pružná pracovní doba, úvazek: . Mzda min. 22500 kč, mzda max. 33830 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: místo výkonu práce: Katastrální pracoviště Louny, Ředitel Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Ing. Karel Čtvrtečka vyhlašuje výběrové řízení na obsazení služebního místa, ID: 56000180 - "odborný rada v oddělení , právních vztahů k nemovitostem" (právník), na Katastrálním pracovišti Louny, Požadujeme: VŠ vzdělání v magisterském studijním programu, velmi dobrou znalost práce na PC, Word, Excel, Outlook, komunikační dovednosti, iniciativní přístup, spolehlivost, pečlivost, samostatnost, čistý výpis z rejstříku trestů, Náplň práce a místo výkonu práce: , rozhodování o návrzích na povolení vkladu práv do katastru, o zamítnutí vkladu, o výmazu práv k nemovitostem,zjišťování způsobilosti listin nebo ohlášení určených k záznamu nebo k vyznačení, poznámek o právech k nemovitostem,jednání se státními orgány, obcemi, vlastníky a jinými oprávněnými při zápisu vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem, vedení správních spisů (i v elektronické podobě), metodické vedení po právní stránce v ostatních agendách katastrálního úřadu, Místem výkonu práce je Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Louny, Pod Nemocnicí 204, 440 17 Louny., Nabízíme: pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou a rodičovskou dovolenou, cca do konce roku 2021),odměňování v souladu s nařízením vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, v závislosti na délce dosažené praxe (zařazení ve 12. platové třídě - platová tabulka dle přílohy č. 2 nařízení vlády)., systém zaměstnaneckých a sociálních výhod (5 týdnů dovolené, FKSP, pružná pracovní doba, příspěvek na stravování),možnost dalšího osobnostního a profesního rozvoje. , Předpokládaný termín nástupu: 1. 1. 2019 , Strukturovaný životopis a motivační dopis zasílejte do 5. října 2018 nejlépe v elektronické podobě na adresu ivana.rehakova@cuzk.cz nebo v listinné podobě na Ing. Ivana Řeháková, ředitelka KP Louny, Katastrální úřad pro Ústecký kraj, KP Louny, Pod Nemocnicí 204, 440 17 Louny, která je zároveň připravena Vám poskytnout podrobnější informace k výběrovému řízení na telefonu 415 627 629 nebo osobně na uvedené adrese (8-14 hod), 5 týdnů dovolené, stravenky, penzijní připojištění. Pracoviště: Katastrální úřad pro ústecký kraj, katastrální pracoviště louny, Pod Nemocnicí, č.p. 2504, 440 01 Louny 1. Informace: Ivana Řeháková, +420 415 627 629.