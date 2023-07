Žatecká radnice vypsala výběrové řízení na administrátora dotací, které by měl vybraný subjekt pomoci sehnat. Bez nich se zřejmě město do nákladných investic, které nejsou pro mnohé úplnou prioritou, nepustí.

„Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a kompletní administrace dotací pro projekty revitalizace parku Macerka, stavby budovy zázemí fotbalového klubu a první etapy revitalizace hradeb v Žatci,“ sdělila vedoucí odboru rozvoje města žatecké radnice Kateřina Mazánková. Lhůta na podání nabídek je 28. červenec.

Obnova a rekonstrukce historického parku Macerka kolem ulice Boženy Vikové Kunětické za odhadovaných 86 milionů počítá se zachováním současného půdorysného uspořádání s doplněním cest pro pěší a drobné parkové architektury v podobě dvou dřevěných altánů. Projekt počítá s herními prvky pro děti, grilovišti, pítky na vodu, novými lavičkami, rekonstrukcí projde veřejné osvětlení.

Vysadí se nové stromy nebo pobytové trávníky a kvetoucí louky nevyžadující náročnou údržbu.

Město si loni nechalo zpracovat studii, která napověděla, v jakém jsou jeho parky stavu a jak by mohly vypadat. „Chceme revitalizovat parky co nejdříve, určitě si to zaslouží. Protože jsou to ale velké náklady, půjdeme postupně. Jako první přijde na řadu park Macerka, na který již máme stavební povolení,“ uvedl před časem starosta Žatce Radim Laibl.

V žateckém fotbalovém areálu u Ohře se nedávno postavila nová tribuna, revitalizací prošlo samotné hřiště. Nyní má přijít na řadu zázemí sportovců. V plánu je demolice starých budov včetně restaurace Chaloupka a stavba nových. Díky novému nábřeží bude poté přístupný pravý břeh řeky u hřiště.

„Za zlepšení zázemí budeme samozřejmě rádi,“ řekl sekretář FK Slavoj Žatec Pavel Maňák.

Stejně jako investice do fotbalového areálu má zhruba vyjít první etapa revitalizace nejbližšího okolí hradeb. Šedesát milionů korun. V současné době je tento prostor málo využívaný. Cílem je celkové oživení místa.

O nutnosti revitalizace okolí hradeb se v Žatci mluví řadu let. Zatím v něm spíš dominují temná zákoutí zarostlá náletovými dřevinami, poškozené cesty, občas nepořádek včetně odhozených injekčních stříkaček od uživatelů drog. „Okolí hradeb je hodnotné ze dvou důvodů. Jednak je blízko centra, je to ideální místo pro procházky a další oddechové aktivity. A také nabízí nevšední výhledy do okolí Žatce, prostor kolem hradeb byl dřív více otevřený než nyní. Bohužel ani jedno dnes nefunguje,“ vyplynulo ze slov krajinářské architekty Štěpánky Šmídové, pod jejímž vedením tým architektů zpracoval pro město Žatec předloni studii.

První etapa se týká západní části kolem Nákladní ulice, druhá etapa zahrnuje severní část pod pivovarem a třetí etapa řeší prostor za autobusovým nádražím kolem ulice Pod Střelnicí. Prostor pod hradbami by měl být v budoucnu průchodný kolem dokola po nové promenádě, architekti navrhli vytvoření tří vyhlídkových míst.

V Žatci pro letošní rok počítá investiční rozpočet s akcemi za stovky milionů korun. Mezi ty největší patří proměna kláštera na multifunkční robotické centrum a papíren na kuželnu a městský archiv. Před spuštěním je první etapa rekonstrukce Studentské ulice nebo ulice Otakara Březiny. Mezi velké investice se zařadí také rekonstrukce bytů v městských domech v centru Žatce.