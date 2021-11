Letos pořadatelé připravili tři termíny, ten první v neděli 28. listopadu. A i tentokrát nevědí, zda jim pandemie covidu nezkříží před Vánocemi plány. Další trhy by rádi připravili na neděle 5. a 12. prosince.

„Situace je taková, jaká je, neustále sledujeme, co můžeme a co ne, co nám jako pořadatelům trhů ukládají nařízení. Obvoláváme různé instituce, mnohdy nemají jasno ani tam. Ale chceme, aby trhy proběhly. Lidé o ně mají zájem, někteří stánkaři se na ně připravují i tři čtvrtě roku dopředu, připravují si výrobky, aby mohli uspokojit poptávku návštěvníků. Pro mnohé trhovce je advent obdobím největších prodejů,“ sdělila za pořadatele trhů Jana Plecitá.

Těmi je její rodina, která vlastní pozemek pod bývalou tržnicí naproti husitskému kostelu. Nápad organizovat trhy s řemeslnými výrobky prý vzešel i na základě zájmu místních lidí. Kromě loňského adventu trhy letos proběhly také při akcích Dovalte Na Vale. „Chtěli jsme nějak využít prostor bývalé tržnice. Řemeslné výrobky se nám líbí, v Lounech a okolí žádné podobné trhy pravidelně nejsou,“ vysvětlila Plecitá. „Bohužel jsme začali v době covidu. Abychom zajistili požadovaný rozestup mezi stánky, rozšířili jsme trhy i do samotné Jakoubkovy ulice. Na druhou stranu díky tomu může být víc stánkařů,“ dodala.

Na trzích své výrobky nabízejí řemeslníci nejen z Loun, ale i z celého Ústeckého kraje, mezi nimi i rodina Jany Plecité. Pracuje jako IT manažerka ve farmaceutické firmě, ve volném čase vyrábí šperky z korálků. A před Vánocemi z korálků se svou matkou vyrábějí adventní hvězdy. Další stánkaři budou na trzích nabízet třeba dřevěné hračky, svíčky, keramiku nebo doma šité oblečení.

V neděli 28. října se v centru Loun v podvečer poprvé rozsvítí vánoční strom. I když radnice zrušila doprovodný program s řadou hudebních vystoupení, dá se očekávat, že na náměstí dorazí mnoho lidí. „Naše trhy plánujeme od 9 do 16 hodin, ale pokud budou lidé chodit, ve stáncích zůstaneme déle,“ sdělila Plecitá. Do Jakoubkovy ulice je to z centrálního lounského náměstí jen kousek.

O tom, že nedělní rozsvícení vánočního stromu původně plánovaný program na Mírovém náměstí nedoprovodí, rozhodl krizový štáb města. „Tradiční program místních mateřských a základních škol a zájmových klubů na Mírovém náměstí je mimo jiné z důvodu komplikovanosti testování účinkujících dětí zrušen. Akci bude i nadále doprovázet bohatý stánkový prodej a občerstvení, samotné rozsvícení vánočního stromu proběhne v průběhu nedělního podvečera,“ informovala lounská radnice.